Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Spam e call center, una odissea senza fine”

“Quello delle telefonate indesiderate è un problema che continua a mettere a dura prova la pazienza degli italiani. Una vera e propria odissea, nella quale anche chi cerca di difendersi attraverso registri pubblici, blocchi delle chiamate e segnalazioni rischia di ritrovarsi nuovamente al punto di partenza. Ma le chiamate commerciali insistenti non sono soltanto un fastidio. Possono interrompere il lavoro, disturbare i momenti di riposo e creare una crescente diffidenza verso qualsiasi numero non presente nella rubrica. Il problema è particolarmente evidente quando le telefonate arrivano più volte al giorno, magari da numeri diversi, con offerte simili o identiche. Per contrastare il telemarketing indesiderato, in Italia esiste il Registro pubblico delle opposizioni, uno strumento gratuito che consente ai cittadini di opporsi all’utilizzo del proprio numero per determinate attività promozionali. L’iscrizione rappresenta un’importante forma di tutela, ma non costituisce una soluzione universale. Che altro fare? Bloccare i numeri molesti, Attivare i filtri antispam, Evitare di fornire dati personali, Revocare i consensi commerciali e Segnalare le violazioni. Questi possono essere buoni palliativi ma la soluzione non può essere lasciata esclusivamente ai cittadini. Servono controlli efficaci, sanzioni quando vengono accertate violazioni, maggiore trasparenza sull’origine delle chiamate e strumenti tecnologici capaci di individuare le comunicazioni illecite. Per le istituzioni la vera sfida è costruire un sistema nel quale il marketing telefonico legittimo possa esistere senza trasformarsi in un assedio quotidiano. Perché rispondere al telefono, senza temere l’ennesima telefonata indesiderata, dovrebbe essere una cosa normale, non un rischio da valutare ogni volta”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.