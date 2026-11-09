Intervista al pianista Roberto Plano che abbiamo incontrato in occasione di un suo concerto a Pescara, presso il Teatro Massimo, organizzato dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara“.

Durante la serata ha proposto brani di Franz Schubert, Franz Liszt, Aaron Copland / Leonard Bernstein, Federico Mompou e George Gershwin; a essi sono seguiti ben tre bis.

Intervista al pianista Roberto Plano

Da Schubert a Gershwin passando per Mompou e Copland/Bernstein: cosa lega Europa e America in questo percorso?

“Sono due parti ben distinte, a me piace sempre disegnare i programmi come viaggi che iniziano nella vecchia Europa. Tutti i brani della prima parte sono legati tra di loro per tonalità, andamento e atmosfere. C’è un trait d’union che è Schubert-Liszt quindi una trascrizione di Liszt di un pezzo di Schubert con cui inizierà il recital, i brani di Schubert appunto inizieranno e poi proseguirà con la trascrizione di Liszt e poi i brani di Liszt. Nella seconda parte invece attraversiamo l’oceano e avremo due brani, sia sudamericani che americani, nel senso che il ‘Salon Mexico’ è di un compositore americano, ma su ispirazione messicana. La ‘Rhapsody in blue’ è uno dei capisaldi della letteratura americana. In mezzo ci ho messo un bellissimo brano poco conosciuto di un compositore spagnolo che mi aiuta a legare l’America Latina e America del Nord”.

Cosa consiglierebbe a un giovane che vuole approcciarsi al pianoforte oggi oggi?

“Sicuramente pazienza nel senso che è un mondo molto difficile, quindi non si può avere tutto subito … pazienza, determinazione e costanza nello studio e nell’impegno”.

Quanto è importante lo studio a suo giudizio?

“È basilare: non si finisce mai di studiare, quindi i giovani devono sapere fin da subito che non smetteranno mai di farlo”.

La sua incisione delle “Harmonies Poétiques et Religieuses” per Decca è stata la prima dopo quella degli anni ’60. Come mai ha scelto proprio Liszt?

“Semplicemente perché è stato un compositore che io ho amato fin da subito. Ho notato che c’era un grande gap in questa importante casa discografica. Mi ci sono quindi fiondato subito ed è stato un viaggio molto molto interessante”.

Suona molto in Germania negli Stati Uniti, torna spesso anche in Italia. Che tipo di pubblico trova in teatri tipo questo rispetto ad esempio a un Lincoln Center?

“Sto per andare alla Carnagie Hall fra due settimane. Il pubblico americano è molto più caloroso, quello europeo decisamente più elegante da un certo punto di vista: sono molto diversi fra loro, ma io credo che la nostra missione sia quella di fare breccia nei cuori di tutte le persone che ci ascoltano. Ho notato sia qui sia negli Stati Uniti che questo è possibile solo quando l’artista cerca di dare tutto se stesso e quindi alla fine credo che non ci siano sostanziali differenze”.

Può essere pertanto anche questo uno dei motivi per cui ha variegato così il suo repertorio?

“Mi piace far vedere questi lati diversi della musica”.

Negli ultimi anni, come dicono in molti,la musica classica è tornata molto in auge: a cosa è dovuto secondo lei questo rinnovato interesse?

“Secondo me le nuove generazioni hanno capito che c’è tantissimo da scoprire in essa. Credo che anche l’utilizzo di internet sicuramente abbia giovato perché tutti possono trovare ispirazione guardando video di grandi pianisti e addirittura all’inizio anche provare da soli magari a imparare un po’ le basi della del pianoforte. Penso dunque che ci siano diverse ragioni perché sia successo quanto mi hai chiesto … parlo anche del crossover nel senso che l’artista classico adesso secondo me è un po’ meno ‘arroccato’ e cerca di andare verso anche altri tipi di musica, così come faccio io”.

C’è invece chi pensa addirittura che internet abbia distrutto la musica …

“Per me non è assolutamente così: è un grandissimo strumento e l’abbiamo visto durante il Covid visto che ci ha aiutato molto ad andare avanti e, adesso che non ne abbiamo più bisogno così tanto, rimane comunque un valido strumento del cui uso non si può più fare a meno: direi che ormai non si può girare la testa dall’altra parte. Il musicista classico, come dicevo, non si può più arroccare sulla torre e pensare che tutto vada bene con il rito del concerto e basta”.

Quali sono i suoi progetti futuri?

“Ne ho tanti. Ad esempio vorrei incidere qualcosa del compositore spagnolo Mompou di cui suonerò un pezzo in questo mio concerto. Sono sempre alla ricerca di cose meno conosciute, perché credo che valga la pena riscoprirle. Come dicevo fra qualche giorno andrò negli Stati Uniti a suonare alla Carnagie Hall e poi in Canada a Calgary per una residency artistica in una università molto prestigiosa”.

Si ringrazia l’ufficio stampa della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara“

La foto nell’articolo è di Marco Vittoria ©

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

