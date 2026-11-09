Agricoltura, Confeuro: “Bene ColtivaItalia, avanti con ricambio generazionale”

“Il provvedimento ColtivaItalia rappresenta un primo passo importante per sostenere il ricambio generazionale e favorire l’ingresso delle nuove generazioni nel settore primario. Si tratta di un segnale positivo e di una direzione che condividiamo: auspichiamo che questo percorso possa essere progressivamente rafforzato, consolidando le opportunità a disposizione dei giovani agricoltori”. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, che poi sottolinea: “Investire sui giovani significa investire sulla competitività, sull’innovazione e sulla capacità del nostro sistema agricolo di guardare al futuro. È fondamentale creare condizioni favorevoli affinché le nuove generazioni possano avvicinarsi all’agricoltura, avviare nuove imprese e contribuire al rinnovamento del comparto primario”. Il testo approvato prevede 150 milioni di euro attraverso il credito d’imposta e agevolazioni per gli imprenditori di età compresa tra i 18 e i 41 anni. A queste risorse si affianca l’iniziativa strategica di ISMEA, che mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito o agevolato per dieci anni, 8.417 ettari di terre demaniali della Banca della Terra. “Si tratta di provvedimenti e strumenti significativi, che vanno nella direzione auspicata e dimostrano una crescente attenzione verso il futuro del settore primario. Siamo sulla buona strada e riteniamo importante proseguire con determinazione lungo questo percorso, accompagnando gli incentivi con politiche di sostegno al credito, accesso alla terra, formazione e semplificazione burocratica. Auspichiamo, inoltre, che anche la nuova Politica agricola comune, attualmente in discussione a Bruxelles, possa riservare un’attenzione ancora maggiore all’inserimento delle giovani generazioni nel settore primario, accompagnando e rafforzando le misure previste da ColtivaItalia. Il ricambio generazionale deve diventare una priorità strategica per garantire continuità, innovazione e prospettive solide all’agricoltura italiana ed europea”, conclude il presidente Tiso.