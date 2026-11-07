The Messthetics and James Brandon Lewis domani sera a Civitanova Marche presso il Teatro Annibal Caro alle ore 21:15.
Prendete la storica, chirurgica sezione ritmica dei leggendari Fugazi – composta dal bassista Joe Lally e dal batterista Brendan Canty – unitela ai virtuosismi sperimentali del chitarrista d’avanguardia Anthony Pirog.
A questo incredibile trio strumentale, i The Messthetics, aggiungete il lirismo viscerale e la potenza espressiva di James Brandon Lewis, oggi considerato una delle figure più autorevoli e titaniche del sassofono tenore contemporaneo.
The Messthetics and James Brandon Lewis domani sera a Civitanova Marche
Il risultato è un’esplosione di energia pura, un dialogo musicale in tempo reale dove i confini di genere si dissolvono completamente.
Pubblicato sotto la storica etichetta jazz Impulse! Records, il progetto unisce in modo viscerale ma rigoroso il noise rock, il free jazz, il post-punk e il math-rock.
I riff affilati e i ritmi ossessivi e funkeggianti spingono il sassofono di Lewis verso vette di improvvisazione incendiaria e spirituale, richiamando tanto la ferocia dell’hardcore quanto la tradizione libera e profonda di John Coltrane e Pharoah Sanders.
Il folgorante album di debutto
Dopo il folgorante album di debutto omonimo del 2024, il quartetto ha cementato la propria intesa in centinaia di live, condensando questa incredibile chimica nel secondo capitolo discografico, Deface the Currency (2026).
Sul palco del festival si prospetta un’esperienza ipnotica, abrasiva e imprevedibile: un concerto irripetibile che ridefinisce le regole dell’improvvisazione musicale moderna.
Tutte le info
Teatro Annibal Caro
Civitanova Marche
Domenica 08 Novembre 2026
Ore 21.15
Biglietti su circuito Vivaticket o biglietterie Amat – TDIC