Economia, Tiso(Acc Iniziativa Comune): “Allarme pensioni troppo basse per anziani”

“Per molti anziani arrivare alla fine del mese è diventato sempre più difficile. Quando una pensione è molto bassa, anche le spese essenziali – dalla spesa alimentare alle bollette, dai farmaci all’affitto di una casa – possono trasformarsi in un problema quotidiano. Per questo da molte parti cresce l’attenzione verso la possibilità di aumentare le pensioni più basse, offrendo un sostegno maggiore alle persone anziane che dispongono di risorse economiche limitate. Dietro una pensione bassa d’altronde non ci sono soltanto numeri. Ci sono persone che hanno lavorato per molti anni e che oggi devono fare i conti con un reddito che spesso lascia poco spazio alle necessità personali. Alcuni anziani ad esempio rinunciano a una visita medica o specialistica, rimandano una spesa, cercano di consumare meno energia o prestano maggiore attenzione persino alla spesa al supermercato. La difficoltà aumenta soprattutto quando una persona vive da sola e non può contare sull’aiuto economico della famiglia. La speranza di molti pensionati dunque è che le istituzioni possano individuare realmente e finalmente interventi normativo capaci di rafforzare soprattutto i redditi più bassi. Aumentare le pensioni più basse, quando le condizioni economiche e le scelte di bilancio lo consentono, significa quindi affrontare non soltanto una questione economica, ma anche una questione sociale e di dignità”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca