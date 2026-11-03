Ue, Euromò: “Un’Europa che sappia includere e fare fronte comune a minacce globali”

“Stiamo attraversando un momento storico decisivo, un vero e proprio bivio temporale in cui non è più permesso esitare. Le tensioni internazionali e le crisi globali colpiscono duramente chi lavora ogni giorno, mettendo a rischio il benessere comune. Per vincere le incertezze è indispensabile rilanciare con forza il progetto di un’Europa unita e allargata, capace di fare fronte comune alle minacce globali”. È quanto dichiarano i portavoce del Movimento culturale Euromò “Le minacce di oggi non si fermano alle frontiere della sola Ue. Dobbiamo superare le vecchie divisioni e unire tutti i popoli dell’Europa continentale in un grande scudo di cooperazione, stabilità e pace. Euromò mira alla costruzione di una nuova Europa incentrata su persona, diritti sociali, democrazia e pace universale, nella quale siano i popoli a scegliere il proprio percorso e a diventare protagonisti del loro futuro. Non una struttura piramidale, ma un movimento tra la gente, megafono del cittadino protagonista, capace di ascoltarne parole, pensieri ed esigenze. Occorre colmare quella che definiamo un’insufficienza comunicativa e una carenza democratica, alimentando partecipazione e rappresentanza diffusa. Istruzione, sanità, ambiente, occupazione e inclusione sociale restano traguardi irrinunciabili. Il Patto Euromò-Futura Europa rappresenta un impegno concreto in questa direzione. Custodire la stabilità del nostro continente significa proteggere il domani del mondo intero. Agiamo insieme, adesso, oltre i confini e ogni divisione, per un pianeta sicuro e un’Europa a misura di essere umano”.