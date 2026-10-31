I Calliope tornano con “Gothic Park”: il nuovo singolo tra sonorità alternative, atmosfere decadenti e inquietudini notturne

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Gothic Park”, il nuovo singolo dei Calliope.

La formazione alternative rock abruzzese torna con un pezzo che affonda le radici nelle ombre, confermando la cifra stilistica di un progetto che fa dell’impatto sonoro e della cura autoriale dei testi il proprio marchio di fabbrica.

I Calliope tornano con “Gothic Park”: il nuovo singolo in uscita oggi

“Gothic Park” nasce d’istinto, esattamente come le migliori intuizioni: dopo un live, tra le sigarette fumate nel post-concerto e le classiche paranoie che accomunano i musicisti. L’ispirazione prende forma quando Tony, bassista della band, fa ascoltare ai compagni un riff e un’idea musicale scritti anni prima e mai condivisi . Quello spunto inquietante e oscuro evoca immediatamente immagini oniriche e gotiche, ispirate anche alla figura di Lucy nel film Dracula di Francis Ford Coppola. Giorni dopo, in sala prove, il mostro a tre teste , evocato nella mente della frontwoman Tamara , aveva già preso a mordere le interiora, dando il via agli arrangiamenti del brano.

Chi sono i Calliope

Nati in Abruzzo e composti da cinque elementi, i Calliope portano avanti un percorso di riscoperta di sonorità aggressive e testi ermetici, muovendosi agilmente tra i territori del punk e dell’alternative. Elemento cardine della proposta della band è l’utilizzo della parola nella sua completezza, sostenuta da tonalità che valorizzano una voce grave, corposa e dal timbro da mezzosoprano. Ogni canzone non strizza l’occhio a tematiche di tendenza, ma punta dritta all’espressione di una verità, condita con una buona dose di disincanto e disillusione, dove la musica non trascende mai dalla parola, ma ne diventa ancella.

Line-up:

Tamara Macera: Voce

Pietro Angelone: Chitarra

Enrico Persia: Chitarra

Tony Di Marzio: Basso

Fabrizio Pagliaro: Batteria

Discografia essenziale:

2024 – Un quarto d’ira (Album)

2025 – It (Singolo / Colonna sonora del cortometraggio Fabiana)

2026 – La Signora Gron (Singolo)

2026 – Gothic Park (Singolo)

Attività Live

Nel corso del loro cammino artistico, i Calliope si sono distinti per un’intensa e significativa attività live, che li ha portati a calcare palchi importanti e a condividere la scena con nomi di spicco:

Apertura ai 99 Posse nell’ambito del contest Gallina Rock

Apertura a Giorgio Canali presso il Garbage (Pratola Peligna)

Finalisti regionali ad Arezzo Wave Abruzzo

Vittoria dell’Atri Wave Contest ( 2025 )

Podio (secondo posto nella categoria under) al Santa Jona Festival Blues Jazz – Forever Silvio Di Giulio con in giuria il famoso critico musicale rock “ Ezio Guaitamacchi “.

Contatti e Social:

Email: calliope.singer.official@gmail.com

YouTube: https://www.youtube.com/@calliopeofficial3044

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/7CmA3Cq8Hh2pqc3nFBeGxj

Instagram: @callioperock

Facebook: CalliopeArtista

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

