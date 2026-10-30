Simona Molinari a Macerata: il report del concerto del 23 ottobre 2026 presso il Teatro Rossi.

La sera del 23 Ottobre 2026 presso il Teatro Rossi di Macerata sì è aperta la cinquantasettesima edizione della rassegna Macerata Jazz, che ha visto protagoniste Simona Molinari e la sua band, tutta al femminile, in uno spettacolo intitolato “La Donna è Mobile”, ideato dalla stessa Simona Molinari in collaborazione con la giornalista e autrice Simona Orlando.

L’artista aquilana ha proposto una serata all’insegna della fusione tra teatro e musica, concepita per dare il giusto risalto alla figura femminile nell’evoluzione dell’arte, al fine di ridefinirne l’influenza e sottolinearne i meriti.

Simona Molinari a Macerata: il report del concerto del 23 ottobre 2026 tenutosi presso il Teatro Rossi

Lo show prende l’impulso dal titolo, citazione tratta dal Rigoletto di Verdi e cantata, nell’opera, dal duca di Mantova, che vuole, in maniera dispregiativa, sottolineare il carattere superficiale e volubile della donna, ma le autrici ne ribaltano il senso donando all’ attributo mobile il carattere di creativita, resilienza e di emancipata libertà.

​Lo spettacolo ha avuto un approccio iniziale ironico e leggero, sottolineando le difficoltà che nel corso del tempo le donne hanno avuto nell’affermare il proprio talento.

​Nella fase centrale il racconto si fa più serio e drammatico, ed emergono storie di artiste anticonformiste e spesso dimenticate, che si sono ritrovate emarginate o non pienamente riconosciute.

Nel finale la narrazione si apre all’auspicio di un nuovo equilibrio costruito sulla complicità tra donne e nuovi uomini.

​L’esecuzione musicale è affidata ad una band interamente al femminile composta da musiciste di altissimo livello: la pianista Sade Mangiaracina, la bassista Elisabetta Pasquale, la sassofonista Chiara Lucchini e la batterista Francesca Remigi.

La scaletta ha dato spazio ad aneddoti e canzoni di interpreti ed autrici differenti, attraverso un viaggio tra vari epoche, stili e paesi, tra cui Mina, l’autrice Paola Pallotttino (4 marzo 43), Nina Simone, Billie Holiday fino ad arrivare a Violeta Parra, Mercedes Sosa, Gabriella Ferri, Milly e Lotte Lenya.

Il pubblico ha risposto numeroso e caloroso a questa prima proposta di Macerata Jazz, che proseguirà martedì 3 Novembre con il concerto di Matteo Paggi Giraffe, con Fabrizio Bosso come ospite speciale.

Ci saranno poi i seguenti concerti:

19 novembre 2026: Gerald Clayton Trio

4 dicembre 2026: Roberto Gatto

27 dicembre 2026: David Gulley & The Cleveland Chorale

5 gennaio 2027: Karima & Walter Ricci

La 57ª edizione di Macerata Jazz Winter è organizzata dall’associazione MusiCamDo.

Si ringrazia per la collaborazione Costantino Di Bartolomeo

Foto di Rossella D’Arcangelo ©

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

