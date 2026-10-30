“QUANDO I SANTI… SI METTONO IN MEZZO” questa sera a Pescara

“QUANDO I SANTI… SI METTONO IN MEZZO” questa sera presso il Teatro S. Andrea a Pescara.

Questa sera presso il Teatro S. Andrea a Pescara avrà luogo lo spettacolo “QUANDO I SANTI… SI METTONO IN MEZZO”.

Di seguito la trama.

“QUANDO I SANTI… SI METTONO IN MEZZO” questa sera presso il Teatro S. Andrea a Pescara

E se i santi non fossero eroi irraggiungibili, ma uomini e donne feriti come noi?

Tre santi amatissimi (San Filippo Neri, Santa Camilla Battista da Varano, San Gabriele dell’Addolorata) tornano ai giorni nostri e incontrano tre ragazzi che soffocano nelle loro ferite: dipendenza, colpa, bisogno d’amore.

Tra sorrisi, verità scomode e la testimonianza delle loro vite, i santi svelano un segreto: si può essere fragili, ma gioiosamente. I pesi si alleggeriscono quando si scopre di non essere soli, e che la vita ha un senso più grande di noi.

È tutto ciò che serve per essere uomini. Cioè santi.

Una commedia che fa sorridere e poi ti resta dentro.

Da un’idea di Mauro Morelli e Camilla Valori

Testo: Mauro Morelli

Regia: Federica Vicino

Con:

Alice Di Renzo

Prisca Giuliani

Mattia Ienni

Alice Trusso

Enrico Valori

Lorenzo Valori

Simone Valori

Venerdì 30 ottobre 2026, ore 21:00

Teatro S. Andrea – Pescara

Ingresso 10€ al botteghino oppure in prevendita (+ d.p.) online e presso tutti i punti vendita del circuito Ciaotickets

Non mancate!

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

