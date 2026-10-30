“QUANDO I SANTI… SI METTONO IN MEZZO” questa sera a Pescara

“QUANDO I SANTI… SI METTONO IN MEZZO” questa sera presso il Teatro S. Andrea a Pescara.
Questa sera presso il Teatro S. Andrea a Pescara avrà luogo lo spettacolo “QUANDO I SANTI… SI METTONO IN MEZZO”.
Di seguito la trama.
“QUANDO I SANTI… SI METTONO IN MEZZO” questa sera presso il Teatro S. Andrea a Pescara
E se i santi non fossero eroi irraggiungibili, ma uomini e donne feriti come noi?
Tre santi amatissimi (San Filippo Neri, Santa Camilla Battista da Varano, San Gabriele dell’Addolorata) tornano ai giorni nostri e incontrano tre ragazzi che soffocano nelle loro ferite: dipendenza, colpa, bisogno d’amore.
Tra sorrisi, verità scomode e la testimonianza delle loro vite, i santi svelano un segreto: si può essere fragili, ma gioiosamente. I pesi si alleggeriscono quando si scopre di non essere soli, e che la vita ha un senso più grande di noi.
È tutto ciò che serve per essere uomini. Cioè santi.
Una commedia che fa sorridere e poi ti resta dentro.
Da un’idea di Mauro Morelli e Camilla Valori
Testo: Mauro Morelli
Regia: Federica Vicino
Con:
Alice Di Renzo
Prisca Giuliani
Mattia Ienni
Alice Trusso
Enrico Valori
Lorenzo Valori
Simone Valori
Venerdì 30 ottobre 2026, ore 21:00
Teatro S. Andrea – Pescara
Ingresso 10€ al botteghino oppure in prevendita (+ d.p.) online e presso tutti i punti vendita del circuito Ciaotickets
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