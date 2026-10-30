Overcardano presenta l’album “Tutto formalmente corretto”

Il primo disco del progetto guidato da Maurizio Cardaci segna la maturità di un percorso musicale

“Tutto formalmente corretto” è il primo album del progetto musicale Overcardano, distribuito da ADA Music “Warner Group”.

Pubblicato il 18 settembre 2026 sotto l’egida della Lift Promotion guidata da Cristiano Romanelli, il disco raccoglie 10 brani, tra singoli già noti e inediti, che sintetizzano i primi tre anni di attività della formazione romana e sanciscono il loro definitivo “diritto di esistere musicalmente” all’interno del panorama streaming e mediatico.

Il titolo dell’album nasce da una riflessione sulle dinamiche della vita quotidiana: la condizione di chi conduce un’esistenza apparentemente appagante e impeccabile sul piano formale (lavoro, famiglia, relazioni), ma continua a convivere con un latente e costante senso di insoddisfazione o frustrazione. È quella verità interiore che emerge nei momenti di silenzio, quando le difese della coscienza si abbassano

TRACK BY TRACK

1. L’inizio del viaggio

Incipit programmatico dell’album: una traccia che invita a mettersi in cammino, sia sul piano musicale che personale. È l’inno alla trasformazione e al rifiuto della stasi, elemento fondamentale per evolversi a qualsiasi età.

2. Sta cambiando il vento

Ispirato al classico dylaniano “The Times They Are A-Changin’”, il brano declina la necessità di cambiamento in una dimensione intima e interiore. Più che la cronaca di una rivoluzione sociale, è l’auspicio di una presa di coscienza individuale.

3. Riesco ad incontrarti solo nei miei sogni

La traccia più commovente del disco, dedicata all’assenza di una persona cara. Quando i ricordi non bastano a colmare il vuoto, il sogno diventa l’unico spazio senza tempo e senza confini fisici in cui potersi riabbracciare.

4. Dimmi Sì

La classica ballad romantica rivisitata con la grinta del sound Overcardano. Un racconto che parte dall’impatto di uno sguardo e attraversa le fasi della vita, celebrando un amore capace di resistere al tempo e proiettarsi oltre.

5. Green Power

Il brano più d’impatto sul piano sociale. Di fronte all’emergenza climatica e all’estremizzazione dei fenomeni atmosferici, la band utilizza la potenza del rock come megafono per risvegliare le coscienze su un tema non più rinviabile.

6. È solo un sogno

Un’intensa riflessione sul passaggio dall’innocenza della giovinezza alla consapevolezza dell’età adulta. Attraverso la metafora di “Via Pian di Scò“, luogo fisico che si fa spazio dell’anima , il testo fotografa quei momenti di felicità che si riescono a comprendere appieno solo con il senno di poi.

7. Insicurezza e Ragione

Una vera e propria confessione allo specchio. Il brano analizza i due grandi ostacoli del mondo emotivo: l’insicurezza, che paralizza l’istinto alimentando la paura, e una ragione “sorda” che offusca la capacità di scegliere liberamente.

8. Fuori di me

Il tassello da cui è partito l’intero progetto Overcardano. Una dichiarazione d’amore tardiva ma necessaria, a dimostrazione di come certe emozioni giovanili riescano a rimanere intatte e vivide a distanza di anni.

9. Libellula

Unico episodio interamente strumentale del disco. Distaccandosi dalle sonorità più tirate, il brano si affida a una trama sonora delicata ed elegante, evocando la libertà e la grazia del volo di una libellula come metafora dell’armonia a cui l’uomo dovrebbe aspirare.

10. Campi di fragole

La traccia di chiusura è un manifesto sull’amicizia e sulla passione per la musica. Citando Lorenzo il Magnifico e l’eredità dei Beatles (Strawberry Fields Forever), il brano accetta il crollo dei sogni giovanili ma sceglie di celebrarli, rivendicando il valore del percorso fatto insieme.

“Serve un cambiamento intenso nel profondo

ma che sia dentro ognuno di noi

non servono esempi ora tocca a noi”

– Da “Sta cambiando il vento”

Nato a Roma sul finire del 2022, il progetto Overcardano ruota attorno alla figura di Maurizio Cardaci, motore portante, mente creativa e autore principale di testi e musiche. Cardaci porta nel proprio bagaglio l’esperienza di anni trascorsi a calcare i palchi dei club storici della Capitale, tra cui il leggendario Big Mama, decidendo oggi di mettersi in gioco in prima persona con brani inediti in lingua italiana. Il nome scelto è una vera dichiarazione d’intenti: il cardano è il giunto dell’albero motore di una moto, lo snodo che trasmette il movimento e sprigiona l’energia cinetica. Per Maurizio, la musica è proprio quell’energia vitale che muove ogni cosa, con un ironico battesimo che riprende anche il cognome del leader e il prefisso “Over” a rimarcarne la straripante vitalità.

Il nucleo del progetto si avvale di collaborazioni di altissimo profilo artistico, a partire da Gianluca Meloni, producer e sound designer di rilievo internazionale nel panorama techno-elettronico che cura meticolosamente il mixing, il suono finale e tesse l’apporto dei moderni tappeti di synth. Accanto a lui operano Giancarlo Gabanella, chitarrista di grande esperienza e carisma nel panorama rock italiano e artefice delle graffianti trame del brano, e Francesco Isola, batterista professionista dalla solida reputazione rock e colonna ritmica della dirompente struttura sonora del gruppo. Tutti i componenti del progetto Overcardano vantano anni di background legati ai concerti dal vivo, rendendo la dimensione live l’obiettivo primario del gruppo, intesa come un puro interscambio di emozioni e cori con il pubblico. Come ricordava Walt Whitman nella storica citazione impressa nel film “L’attimo fuggente”, lo spettacolo della vita continua e Overcardano è pronto a dare il proprio contributo con un verso e con un suono.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

