Massimo Lopez a Pescara: il report dello spettacolo tenutosi presso il Teatro Circus martedì 13 e mercoledì 14 Ottobre 2026.

Martedì 13 e Mercoledì 14 Ottobre presso il Teatro Circus di Pescara è andato in scena lo spettacolo di Massimo Lopez intitolato Massimo Lopez Show, nell’ ambito della sessantesimo stagione teatrale organizzata dalla Società del Teatro e della musica “L. Barbara”.

Massimo Lopez a Pescara: il report dello spettacolo – i dettagli

Lo show è strutturato come un recital, che ha avuto come asse portante la musica, intervallata da momenti di comicità esilarante, aneddoti e schetches storici del nostro protagonista.

La live band Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio

Ad affiancare Massimo Lopez la live band Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio, che lo ha accompagnato in un percorso attraverso atmosfere tipiche dello swing, canzoni di Frank Sinatra, Dean Martin e Tony Bennett e classici della tradizione napoletana, affrontando il repertorio da consumato crooner.

Lo spettacolo è stata l’occasione per il nostro protagonista di rispolverare vecchi cavalli di battaglia della propria comicità, come l’imitazione dei papi, uniti a nuove imitazioni legate all’attualità.

I momenti musicali

I momenti musicali sono il cuore dello show, e Massimo Lopez li ha affrontati con piglio autorevole, mostrando grandi capacità vocali nel muoversi attraverso i classici dello swing.

Quelli comici hanno invece virato verso una comicità garbata e leggera, senza concessioni alla battuta crassa e volgare.

​Il pubblico ha mostrato grande apprezzamento per un intrattenimento teatrale che ha unito sapientemente musica e comicità.

Una comicità sempre al passo con i tempi e un’eleganza e una classe musicali che fanno di Massimo Lopez uno dei più grandi artisti italiani viventi.

Da segnalare infine la regia a cura dello stesso Massimo Lopez e la direzione artistica di Alessandro Lopez.

Uno spettacolo di puro intrattenimento che sicuramente non ha deluso nessuno dei presenti.

La foto nell’articolo “Massimo Lopez a Pescara: il report dello spettacolo” è tratta dal sito ufficiale della Società del Teatro e della musica “L. Barbara”

Si ringrazia per la collaborazione Costantino Di Bartolomeo

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

