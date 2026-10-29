Massimo Lopez a Pescara: il report dello spettacolo tenutosi presso il Teatro Circus martedì 13 e mercoledì 14 Ottobre 2026.
Martedì 13 e Mercoledì 14 Ottobre presso il Teatro Circus di Pescara è andato in scena lo spettacolo di Massimo Lopez intitolato Massimo Lopez Show, nell’ ambito della sessantesimo stagione teatrale organizzata dalla Società del Teatro e della musica “L. Barbara”.
Massimo Lopez a Pescara: il report dello spettacolo – i dettagli
Lo show è strutturato come un recital, che ha avuto come asse portante la musica, intervallata da momenti di comicità esilarante, aneddoti e schetches storici del nostro protagonista.
La live band Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio
Ad affiancare Massimo Lopez la live band Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio, che lo ha accompagnato in un percorso attraverso atmosfere tipiche dello swing, canzoni di Frank Sinatra, Dean Martin e Tony Bennett e classici della tradizione napoletana, affrontando il repertorio da consumato crooner.
Lo spettacolo è stata l’occasione per il nostro protagonista di rispolverare vecchi cavalli di battaglia della propria comicità, come l’imitazione dei papi, uniti a nuove imitazioni legate all’attualità.
I momenti musicali
I momenti musicali sono il cuore dello show, e Massimo Lopez li ha affrontati con piglio autorevole, mostrando grandi capacità vocali nel muoversi attraverso i classici dello swing.
Quelli comici hanno invece virato verso una comicità garbata e leggera, senza concessioni alla battuta crassa e volgare.
Il pubblico ha mostrato grande apprezzamento per un intrattenimento teatrale che ha unito sapientemente musica e comicità.
Una comicità sempre al passo con i tempi e un’eleganza e una classe musicali che fanno di Massimo Lopez uno dei più grandi artisti italiani viventi.
Da segnalare infine la regia a cura dello stesso Massimo Lopez e la direzione artistica di Alessandro Lopez.
Uno spettacolo di puro intrattenimento che sicuramente non ha deluso nessuno dei presenti.
La foto nell’articolo “Massimo Lopez a Pescara: il report dello spettacolo” è tratta dal sito ufficiale della Società del Teatro e della musica “L. Barbara”
Si ringrazia per la collaborazione Costantino Di Bartolomeo