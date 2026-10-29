Agricoltura, Tiso (Confeuro)-Andreassi (UniRoma2): “In Pac più risorse per ammodernamento pmi”

“Prosegue il tour istituzionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, volto ad approfondire le principali criticità del comparto agricolo e a promuovere proposte concrete per sostenere le imprese e valorizzare il settore primario. Nell’ambito di questo percorso, il presidente nazionale Andrea Tiso ha incontrato a Roma Luca Andreassi, consigliere comunale di Albano Laziale e docente dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, esperto di energia e ambiente. “È stato un confronto proficuo, che ci ha consentito di ribadire quanto sia strategico rafforzare il dialogo tra il mondo agricolo, la ricerca universitaria e le imprese. L’innovazione tecnologica può rappresentare una leva fondamentale per rendere le aziende agricole più moderne, efficienti e competitive, favorendo un incremento della produttività e, al contempo, una riduzione dei costi e del consumo di risorse. Dalle coltivazioni agli allevamenti, occorre promuovere soluzioni concrete e accessibili, capaci di rispondere alle esigenze quotidiane degli agricoltori, soprattutto in una fase caratterizzata da forti pressioni sui costi di produzione”, dichiara il presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso. “Con il professor Andreassi – prosegue Tiso -abbiamo inoltre affrontato il tema della futura Politica agricola comune (Pac), sottolineando la necessità di destinare risorse adeguate a investimenti per l’ammodernamento tecnologico, la digitalizzazione e l’innovazione delle piccole e medie imprese agricole. È fondamentale che le politiche europee accompagnino concretamente le aziende nei percorsi di trasformazione, senza lasciare indietro le realtà di minori dimensioni, che costituiscono una componente essenziale del tessuto produttivo agricolo. Ringraziamo il professor Andreassi per la disponibilità e l’attenzione dimostrate. Confeuro continuerà a promuovere il confronto con le istituzioni, il mondo associativo e quello accademico, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e la collaborazione sia possibile individuare risposte efficaci alle sfide dell’agricoltura e tutelare il futuro delle imprese e dei territori”, conclude Tiso.