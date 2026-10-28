Economia, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Salari tra i più bassi: famiglie e pmi in difficoltà”

“L’Italia è uno delle nazioni europee con la crescita salariale più bassa degli ultimi vent’anni. Il lavoro non cresce, e quando cresce non riesce a garantire stabilità. Questa stagnazione preoccupante è diventata una condizione strutturale che incide negativamente su famiglie, piccole-medie imprese e comunità. Nel frattempo, il costo della vita è aumentato: affitti, bollette, beni alimentari, trasporti. Il risultato è una riduzione del potere d’acquisto che colpisce soprattutto giovani generazioni, anziani e le famiglie con redditi mediobassi. Al contempo c’è la stagnazione del lavoro che incide anche sulle imprese: riduce la produttività, limita gli investimenti, ostacola l’innovazione e indebolisce la competitività internazionale. Un mercato del lavoro che non cresce d’altronde è un freno allo sviluppo del nostro Paese. Alla luce di tutto questo, le politiche emergenziali non bastano più, ma è improcrastinabile e necessario un piano nazionale strutturale e di lungo periodo per rilanciare il lavoro stabile, investendo in innovazione, salari e produttività. Senza crescita, il nostro Paese rimane fermo e le famiglie italiane rischiano di perdere fiducia nel futuro”. Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca