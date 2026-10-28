Da Morgan a Birthh, Indie Music Like racconta le diverse anime della nuova musica italiana

La classifica numero 797 inaugura la 23ª stagione con un panorama che attraversa rock, cantautorato, pop alternativo e contaminazioni contemporanee. Una selezione di artisti che restituisce la ricchezza creativa della scena discografica nazionale.

Esiste una caratteristica che rende particolarmente interessante l’attuale panorama musicale italiano: la difficoltà di ricondurre le nuove produzioni a categorie artistiche rigide.

I confini tra cantautorato, rock, elettronica, pop e sperimentazione sono diventati sempre più permeabili, favorendo la nascita di progetti capaci di dialogare con pubblici differenti.

La nuova stagione di Indie Music Like riflette questa trasformazione attraverso una classifica che accoglie alcune delle esperienze più rappresentative della musica italiana contemporanea.

La prima graduatoria stagionale, numero 797, presenta infatti una selezione di artisti accomunati dalla ricerca di una propria identità espressiva.

Tra sperimentazione e nuove identità musicali

Tra i nomi presenti ai vertici della classifica compare Morgan, coinvolto nel progetto Pillole, figura che nel corso della propria carriera ha attraversato differenti territori musicali, dalla scrittura pop alla ricerca sonora.

Accanto a questa esperienza troviamo Birthh, progetto che ha costruito il proprio percorso attraverso atmosfere internazionali e una particolare attenzione alla dimensione emotiva della composizione.

Differente è l’universo dei Savana Funk, formazione che ha sviluppato un linguaggio strumentale fondato sulla contaminazione tra funk, suggestioni afrobeat e ricerca ritmica.

Le Bambole di pezza rappresentano invece una delle espressioni della presenza femminile nel rock italiano, attraverso un’identità artistica legata all’energia delle chitarre e alla comunicazione diretta.

Emma Nolde si colloca in un territorio nel quale la scrittura cantautorale incontra sonorità contemporanee, mentre Ditonellapiaga propone un percorso caratterizzato dall’incontro tra pop, elettronica e interpretazione personale.

La continuità della canzone d’autore

Un altro elemento significativo della selezione è la presenza di artisti che hanno contribuito a rinnovare la canzone italiana.

Cristina Donà rappresenta un riferimento importante per il cantautorato alternativo, grazie a una produzione nella quale ricerca poetica e sensibilità musicale mantengono un rapporto costante.

Giorgio Poi ha sviluppato una scrittura riconoscibile, capace di coniugare melodie immediate e soluzioni armoniche personali.

Ariete appartiene invece a una generazione che ha portato nuove forme di racconto sentimentale nella canzone pop contemporanea.

La presenza di Mauro Ermanno Giovanardi, Edda e Lamante contribuisce ulteriormente ad ampliare il quadro delle differenti sensibilità artistiche.

Il dialogo tra rap e scena indipendente

La classifica comprende anche protagonisti della musica urban e del rap italiano.

Willie Peyote, Fabri Fibra e Neffa testimoniano, attraverso percorsi differenti, quanto il linguaggio hip hop abbia contribuito all’evoluzione della produzione musicale nazionale.

Nella stessa panoramica trovano spazio Giuse The Lizia, Angelina Mango, Ultimo, 24 Grana e altre esperienze che rendono evidente la pluralità della selezione.

Una fotografia in continuo movimento

Indie Music Like non si limita a evidenziare singoli protagonisti, ma restituisce una rappresentazione di un panorama artistico articolato.

Con 300 posizioni e oltre 500 novità mensili, la classifica testimonia una produzione discografica che continua a generare nuove idee.

La sua diffusione su oltre 300 radio contribuisce a trasformare questa selezione in un’occasione di ascolto, permettendo agli artisti di raggiungere pubblici differenti.

La 23ª stagione conferma così il valore di una proposta musicale che non può essere racchiusa in un’unica definizione, ma trova proprio nella diversità la sua caratteristica principale.



Indie Music Like

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

