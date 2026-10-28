“Civili”, l’album delle contraddizioni

Tra guerra, solitudine, amicizia e desiderio di riconciliazione, i Dresda costruiscono un debutto discografico che affronta le tensioni della società contemporanea senza rinunciare alla dimensione emotiva.



Esistono album che scelgono di raccontare una storia precisa ed esistono lavori che preferiscono raccogliere frammenti di esperienze, pensieri e contraddizioni, lasciando all’ascoltatore il compito di individuare i collegamenti.

“Civili”, primo album dei Dresda, appartiene idealmente a questa seconda categoria.

Pubblicato il 23 ottobre 2026 per Musica Distesa, il disco raccoglie nove composizioni che affrontano argomenti differenti, mantenendo come denominatore comune il rapporto tra individuo e società.

La formazione milanese utilizza la scrittura musicale per interrogarsi su una domanda che attraversa l’intero progetto: come si possono costruire relazioni autentiche in una realtà caratterizzata da conflitti, isolamento e disuguaglianze?

La sequenza dell’album si apre con “Dov’è finito amore”, composizione che affronta la rabbia legata alla conclusione di una relazione e la consapevolezza che, in determinate circostanze, separarsi può rappresentare una scelta necessaria.

Il tema del rimpianto ritorna in “Mira”, dove acquistano centralità le possibilità non realizzate e i ricordi che continuano a conservare un significato.

Con “Mistero”, la prospettiva diventa più introspettiva: la ricerca di un senso si confronta con le difficoltà della ragione nel fornire risposte definitive.

La title track sposta l’attenzione verso la dimensione pubblica.

“Civili” osserva la corruzione morale e spirituale prodotta dalla guerra, interrogandosi sulla vanità e sulle pulsioni autodistruttive dell’essere umano.

Il contrasto arriva con “Anima”, brano che introduce un desiderio di pace, uguaglianza e libertà.

Non si tratta di una soluzione semplicistica alle tensioni precedentemente descritte, ma di un’apertura verso la possibilità di immaginare prospettive differenti.

“Maledetto orgoglio” affronta il delicato passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Il riferimento al gioco diventa lo strumento per raccontare aspettative ridimensionate, delusioni e difficoltà generazionali.

La canzone mette in discussione quell’orgoglio che, invece di sostenere l’individuo, può trasformarsi in una risposta difensiva alla frustrazione.

“Aiutami” sviluppa ulteriormente il tema della fragilità, soffermandosi sulle insicurezze personali e sui rapporti di dipendenza emotiva.

Una riflessione diversa emerge in “Spari?”, dove la cura dell’altro assume un significato che supera la dimensione individuale.

Il brano considera infatti la solidarietà e l’attenzione verso le persone come possibili risposte alle difficoltà morali, sociali e politiche.

A chiudere il percorso è “Il mio amico”, dichiarazione di gratitudine rivolta ai legami che accompagnano l’esistenza.

La scelta di concludere il disco attraverso il tema dell’amicizia offre un punto di osservazione significativo: dopo aver attraversato conflitti e fragilità, l’album ritrova nell’incontro umano una possibile forma di resistenza.

Sul piano stilistico, i Dresda sviluppano una proposta che conserva elementi dell’alternative rock e del post-punk.

L’energia delle chitarre e il contrasto tra le dinamiche si affiancano a soluzioni armoniche e strumentali più articolate.

L’utilizzo di archi, fiati, sintetizzatori e armonie vocali amplia le possibilità espressive senza allontanare la band dalla forma canzone.

La produzione di Giuliano Dottori contribuisce alla continuità con il precedente EP del 2024, già realizzato con lo stesso produttore.

Il risultato è un progetto che, almeno nelle intenzioni dichiarate dalla band, cerca un equilibrio tra immediatezza comunicativa e varietà musicale.

Nati nel 2023, i Dresda arrivano al primo album dopo un periodo dedicato alla costruzione del repertorio e all’attività dal vivo.

La pubblicazione di “Civili” rappresenta il momento in cui queste esperienze convergono in un progetto unitario.

Il concerto del 7 novembre al Circolo Arci Bellezza di Milano offrirà alla formazione l’opportunità di presentare integralmente il nuovo lavoro.

Con questo debutto, i Dresda propongono una visione del rock nella quale la dimensione sonora e quella narrativa procedono insieme, lasciando spazio tanto alla denuncia quanto alla possibilità di riconciliazione.

Etichetta: Musica Distesa

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

