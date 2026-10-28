BaronNoir pubblica “Un film”, il nuovo singolo con la partecipazione di Angela Gar

Dal 24 settembre in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, il nuovo singolo segna la collaborazione tra BaronNoir e la cantante Angela Gar.

“Un film” gioca fin dal titolo con l’immaginario dei vecchi film in bianco e nero: la sala buia, la pellicola che scorre, la luce che si spegne diventano immagini attraverso cui il brano racconta il confine incerto tra ciò che è proiettato e ciò che si vive davvero, come recita lo stesso testo del brano:

“Un film, nel film, il film della vita”

Il brano è firmato da BaronNoir e Angela Gar, autori del testo, su musica di Claudio Spinosa; è pubblicato dall’etichetta 7 Coniglio Produzioni e distribuito da Distrokid. Al fianco di BaronNoir, la voce di Angela Gar attraversa l’intero arrangiamento, in un duetto che accompagna l’ascolto dall’inizio alla fine.

Sul piano sonoro il brano si muove su una struttura swing che avanza con leggerezza fino al ritornello, dove l’energia si fa più marcata e teatrale, segnata dagli applausi che ne accompagnano il culmine. La voce guida l’ascolto con un tono intimo e riflessivo, capace di restituire l’atmosfera sospesa e un po’ malinconica che attraversa l’intero brano.

BaronNoir arriva a “Un film” dopo l’album “BaronBlanc”, lavoro che ha intrecciato folk, jazz e blues in una cifra personale spesso definita dirty swing. Con il nuovo singolo il percorso si avvicina a sonorità più teatrali, dando spazio al timbro di Angela Gar, che si intreccia alla voce di BaronNoir per l’intera durata del brano.

YouTube: https://youtube.com/@baronnoir11

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/63txA1I0hrmkCaTlXfAe8N?si=z6lqc-f5Suyi97lnC3jzSQ

Instagram: https://www.instagram.com/baronnoir2023_

Elasticstage: https://elasticstage.com/httpsopenspotifycomartist63txa1i0

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

