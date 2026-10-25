CONGRESSO NAZIONALE S.I.M.C.R.I. A MILANO: 11 ANNI DI INNOVAZIONE NELLA MEDICINA E CHIRURGIA RIGENERATIVA POLISPECIALISTICA
Si è svolto con un bilancio estremamente positivo l’XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica (S.I.M.C.R.I.), ospitato nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano.
L’evento, promosso sotto la presidenza scientifica del Prof. Massimo Danese e del Prof. Michele Angelo Farina, ha rappresentato il principale appuntamento scientifico dell’anno dedicato alla medicina rigenerativa,tracciando il bilancio degli straordinari traguardi raggiunti dal 2014 a oggi e delineando le traiettorie future della disciplina.
Presenze di prestigio e dialogo istituzionale
A confermare il valore strategico e l’alto profilo dell’appuntamento è stata la partecipazione di illustri personalità del mondo politico, accademico, istituzionale e industriale. Tra gli ospiti d’eccezione che hanno presenziato ai lavori congressuali:
- Fabio Ciciliano, Prefetto e Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCampus;
- Renzo Iorio, Presidente di Federterme – Confindustria;
- Marisa Cesana, Consigliere Regionale della Lombardia e Membro della Commissione Sanità;
- Mirella Menegalli, Consigliere dell’Ordine dei Biologi della Lombardia.
La loro presenza ha testimoniato la centralità del dialogo tra la comunità scientifica e le Istituzioni per lo sviluppo di una sanità d’avanguardia.
Un ponte tra Ricerca, Clinica e Istituzioni
Dal 2014 ad oggi, la S.I.M.C.R.I. si è affermata come punto di riferimento prescindibile nel panorama scientifico italiano, creando un ponte solido tra ricerca, pratica clinica e innovazione industriale. Durante le sessioni congressuali l’attenzione si è focalizzata sulle frontiere terapeutiche che stanno rivoluzionando la cura dei pazienti:
- Cellule Staminali e Biotecnologie Applicate
- Biomateriali Avanzati e Ingegneria Tessutale
- Fattori di Crescita Piastrinici (PRP)
- Ozonoterapia e Terapie Integrato-Sistemiche
- Approccio “One Health”, per una visione globale e integrata della salute che unisca uomo, ambiente e mondo animale.
“Questo Congresso non ha solo celebrato 11 anni di attività e ricerca della SIMCRI, ma ha rilanciato con forza il ruolo della medicina rigenerativa come pilastro della sanità del futuro,” hanno dichiarato i Presidenti del Congresso, Prof. Massimo Danese e Prof. Michele Angelo Farina. “Un approccio interdisciplinare e aperto alla prospettiva One Health è oggi indispensabile per rispondere con efficacia alle complesse sfide cliniche moderne.”
Valorizzazione dei Giovani Talenti: Il “Premio SIMCRI Giovani”
Da sempre attenta al futuro della comunità scientifica, la S.I.M.C.R.I. ha rinnovato il proprio impegno nei confronti delle nuove generazioni di medici, biologi e ricercatori con il conferimento del “Premio SIMCRI Giovani”, destinato a valorizzare i progetti di ricerca più innovativi condotti da talenti emergenti nel campo rigenerativo.