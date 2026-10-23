ANDREA ARVEDA: “IL VOIVODA. IL SUSSURRO DELLE OMBRE”

Un romanzo storico dai tratti oscuri che intreccia il destino di Vlad Dracul a un mistero nato secoli prima, tra la Valacchia del Quattrocento e la Spagna araba dell’anno Mille

È disponibile dal 22 agosto “Il Voivoda: Il Sussurro delle Ombre”, il romanzo di Andrea Arveda, frutto di un percorso di scrittura durato circa sei anni, tra interruzioni, riprese e riscritture.

L’idea nasce dalla scoperta del personaggio storico di Vlad Dracul, padre del più celebre Dracula, dopo la lettura del romanzo “Dracul” di Bram Stoker. Le trame politiche, le guerre e gli intrighi hanno reso agli occhi dell’autore la storia vera assai più avvincente di quella fantastica, portandolo a colmare un vuoto: nessun romanzo aveva ancora raccontato la vita di quest’uomo. Il racconto prende avvio dalla sua consacrazione a Cavaliere dell’Ordine del Drago da parte dell’imperatore Sigismondo di Lussemburgo e si intreccia con una sottotrama ambientata in un’epoca assai più antica, con protagonista il giovane monaco Gerberto di Aurillac, affascinato dall’occulto.

Tra corti imperiali, complotti di palazzo e presagi che parlano di un’ombra pronta a spezzare ogni equilibrio, il romanzo alterna l’intrigo storico a venature dark al limite del fantasy, in un intreccio che attraversa secoli e continenti diversi.

“Gli spiriti sono inquieti. Le tue vittorie sono solo il preludio a un cammino più oscuro”

Andrea Arveda, classe 1995, nasce a Ravenna. Dopo il diploma in Ragioneria con indirizzo linguistico, prosegue gli studi a Perugia, dove consegue una laurea triennale in Sociologia, e poi in Israele, specializzandosi in Relazioni Internazionali. Coltiva da sempre la passione per la storia e per il fantasy, di cui è un accanito divoratore di libri, e attualmente vive e lavora in provincia di Cuneo.

Andrea Arveda:

Amazon: https://www.amazon.it/voivoda-sussurro-delle-ombre/dp/B0HGB6LS6S

Instagram: https://www.instagram.com/il_voivoda

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

