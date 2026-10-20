VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Arte Musica e Letteratura

D’Istinti e D’Istanti: una power ballad fra forma classica e identità sintetica

DiMarco Vittoria

Ott 20, 2026 #A testa alta, #AleVelA, #D’Istinti e D’Istanti, #Letícia Pacheco, #pop melodico, #power ballad, #recensione, #soft rock

Il suono diviene manifesto e testimone di un futuro che arriva… sta arrivando. Eppure c’è tanto classicismo ancora. “A testa alta” significa anche tanto altro: partenza raccolta, pianoforte in primo piano, chitarra elettrica sobria, progressiva crescita dinamica e approdo a un finale più acceso, con l’assolo di chitarra a chiudere il disegno della power ballad. D’Istinti e D’Istanti lavorano dunque su una forma riconoscibile, quasi classica, e proprio per questo il brano si gioca tutto sulla capacità di dare un’identità personale a una struttura già sedimentata.

Voce alle macchine: inquieta quella di AleVelA che porta il racconto nelle strofe, mentre Letícia Pacheco entra nel ritornello con un registro più calmo, quasi fosse una coscienza esterna che ricorda al protagonista la forza accumulata nel tempo. Il contrasto è efficace e dà al pezzo una dinamica narrativa, oltre che timbrica. Avrei forse cercato qualche deviazione in più nell’arrangiamento, un punto di rottura capace di rendere meno lineare il crescendo. Ma “A testa alta” non sembra interessata alla sorpresa fine a se stessa: preferisce la progressione, la chiarezza, il messaggio. E dentro questa scelta coerente riesce a tenere insieme soft rock, pop melodico e una riflessione molto attuale sul confine fra voce, identità e tecnologia. Il risultato non reinventa alcun tipo di linguaggio… non è quello che dobbiamo attenderci. Ma spostiamo il centro: la novità non è tanto nella forma quanto nel soggetto vocale che la abita, sospeso fra persona e simulazione.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

Danilo Micheli porta a Feltre “Contro il vento, contro il tempo. Diario di un vagamondo”, il libro edito da Kimerik che racconta una vita su strade non convenzionali: venerdì 23 ottobre alle ore

Ott 19, 2026 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

BaronNoir: cinema e realtà dentro “Un film”

Ott 19, 2026 Marco Vittoria
Arte Eventi e Viaggi

Un evento dedicato a Mario Magnotta oggi a L’Aquila

Ott 18, 2026 Marco Vittoria

You missed

Cronaca Roma

Roma Borgo. Irregolarità amministrative, droga e avventori con precedenti: Il questore dispone la chiusura di un circolo per 15 giorni

20 Ottobre 2026 Agata Giuliano
Arte Musica e Letteratura

D’Istinti e D’Istanti: una power ballad fra forma classica e identità sintetica

20 Ottobre 2026 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Danilo Micheli porta a Feltre “Contro il vento, contro il tempo. Diario di un vagamondo”, il libro edito da Kimerik che racconta una vita su strade non convenzionali: venerdì 23 ottobre alle ore

19 Ottobre 2026 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

BaronNoir: cinema e realtà dentro “Un film”

19 Ottobre 2026 Marco Vittoria