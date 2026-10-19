Ue, Tiso(Acc Iniziativa Comune): “In Europa nuovi orizzonti nella sicurezza informatica”

“L’Unione Europea ha compiuto un passo decisivo nel rafforzamento della cibersicurezza globale con l’entrata in vigore del Cyber Resilience Act (CRA). La normativa mira a tutelare in modo stringente sia i consumatori sia le imprese dalle crescenti minacce informatiche, stabilendo uno standard unitario per tutti i prodotti con elementi digitali resi disponibili sul mercato europeo. Il provvedimento si inserisce nell’ambito della più ampia strategia dell’UE in materia di cibersicurezza e sicurezza dell’Unione, ponendosi l’obiettivo di garantire che hardware e software siano progettati, sviluppati e mantenuti in modo sicuro lungo tutto il loro ciclo di vita (ad esempio, dall’11 settembre 2026 è scattato ufficialmente l’obbligo per i produttori di hardware e software di segnalare tempestivamente qualsiasi vulnerabilità sfruttata o incidente grave legato ai propri dispositivi, ndr). L’adozione del Cyber Resilience Act, dunque, segna una svolta fondamentale nell’approccio europeo alla sicurezza informatica. Responsabilizzando direttamente i produttori hardware e software, l’Unione Europea stabilisce un nuovo paradigma basato sulla security by design (sicurezza fin dalla fase di progettazione) e sulla trasparenza. Per i consumatori e utenti, la normativa garantisce un livello superiore di tutela, la certezza di ricevere aggiornamenti tempestivi e una protezione efficace per i propri dispositivi connessi. Per le imprese e i produttori, sebbene l’adeguamento richieda uno sforzo organizzativo e tecnico considerevole, il rispetto dei requisiti CRA rappresenta un fattore chiave per rafforzare la fiducia del mercato e consolidare la competitività nell’ecosistema digitale europeo”. Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca