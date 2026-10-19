Trilussa e il vino, la romanità conquista il Teatro Vittoria Colonna

Domenica 25 ottobre a Marino la seconda anteprima della stagione teatrale 2026/2027: in scena la commedia di Michele La Ginestra con Sergio Zecca.

La romanità dei primi del Novecento, tra sonetti, canti, schermaglie amorose e irresistibili battute, arriva sul palco del Teatro Vittoria Colonna di Marino. Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 18, andrà in scena “Trilussa e il Vino”, spettacolo che rende omaggio alla città e alla tradizione della Sagra dell’Uva, nell’ambito della seconda anteprima della nuova stagione teatrale 2026/2027.

Scritta e diretta da Michele La Ginestra, la commedia vede protagonista Sergio Zecca, affiancato da un cast composto da Edoardo Coen, Livia De Luca, Marianna Menga, Cristiano Pellegrini, Alice Tempesta, Claudia Tortora e Claudio Totino.

Lo spettacolo è un vivace omaggio a Dionisio, dio del vino e del teatro, e accompagna il pubblico in un viaggio nella Roma di un tempo, tra ironia popolare, poesia e tradizione. Le atmosfere della Città Eterna prendono vita attraverso le opere e lo spirito di grandi protagonisti della cultura romanesca, da Belli a Trilussa, da Pascarella a Petrolini e Zanazzo, in un intreccio di serenate, canti e situazioni comiche.

Una serata all’insegna del divertimento e della riscoperta di una romanità autentica, capace di unire teatro, musica e tradizione, celebrando al contempo il legame storico e culturale tra Marino e il vino.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Vittoria Colonna e online su Vivaticket.

Intero: 14 euro

14 euro Ridotto (over 70 e under 18): 12 euro

(over 70 e under 18): 12 euro Abbonamento a 5 spettacoli: 55 euro

55 euro Abbonamento a 10 spettacoli: 105 euro

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 334 1556248 e 350 0413793, anche tramite WhatsApp, oppure scrivere a teatrovittoriacolonna@gmail.com.

Sito web: http://teatrovittoriacolonna.it