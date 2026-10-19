Danilo Micheli porta a Feltre “Contro il vento, contro il tempo. Diario di un vagamondo”, il libro edito da Kimerik che racconta una vita su strade non convenzionali: venerdì 23 ottobre alle ore

20.30 il dialogo con Mauro Viani al Museo Diocesano Belluno Feltre, nella rassegna “D’Autunno con il Fondaco 2026”.

Strade non convenzionali, un contatto diretto con luoghi, natura e persone e una riflessione su spazio e tempo: a Feltre il diario di chi ha fatto del viaggio il proprio modo di vivere.

Venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 20.30, il Museo Diocesano Belluno Feltre, in via Paradiso 17 a Feltre (BL), ospita la presentazione di “Contro il vento, contro il tempo. Diario di un vagamondo”, il libro di Danilo Micheli edito da Casa Editrice Kimerik nella collana Kronos. L’autore dialoga con Mauro Viani, che modera la serata.

L’incontro è un nuovo appuntamento di “D’Autunno con il Fondaco 2026”, il ciclo di eventi e appuntamenti a cura dell’Associazione Il Fondaco per Feltre. È organizzato in collaborazione con il Centro Internazionale del Libro Parlato. Sulla locandina, accanto al titolo della rassegna, compaiono i loghi del Libro Parlato, dell’associazione Il Fondaco per Feltre e del Museo Diocesano Belluno Feltre.

Il libro è insieme un diario e una raccolta di memorie e racconta una vita trascorsa lungo strade non convenzionali. Per Micheli il viaggio non è soltanto uno spostamento: significa scegliere la libertà, conoscere il mondo e sé stessi e lasciare da parte le abitudini e gli schemi di ogni giorno. Muoversi serve a incontrare luoghi e persone e a continuare a imparare dalla vita vissuta.

Nella presentazione del libro viaggiare vuol dire “non appartenere, essere svincolato da leggi e territorio”. Imparare dall’esperienza vissuta è ciò che il testo chiama “apprendimento dinamico”.

Micheli ha attraversato Paesi e continenti cercando un contatto diretto con i luoghi, con la natura e con le persone incontrate. Nel suo cammino ci sono l’avventura, l’attenzione per l’ambiente, la ricerca di libertà e una riflessione sul rapporto tra spazio e tempo. La casa editrice lo descrive come “un viaggiatore controcorrente, romantico e avventuroso”.

Venerdì 23 ottobre 2026, ore 20.30 Museo Diocesano Belluno Feltre Via Paradiso 17, Feltre (BL)

Presentazione del libro con l’autore Danilo Micheli Modera Mauro Viani

A cura dell’Associazione Il Fondaco per Feltre Informazioni: fondacofeltre.it e segreteria@fondacofeltre.it

La serata permette di conoscere l’autore di persona. Nel dialogo con Mauro Viani Micheli ripercorre alcune delle esperienze e delle riflessioni da cui è nato il diario, che invita a chiedersi che cosa voglia dire viaggiare in un’epoca di velocità e di omologazione.

Micheli sta portando il libro in giro per l’Italia per farlo conoscere e Feltre è una delle tappe.

La locandina della serata lo mostra su una strada dritta, circondata dal verde, con la camicia rosa e un fazzoletto in testa: ha il pollice alzato e lo zaino nero appoggiato a terra, accanto a lui.

Danilo Micheli, nato a Morlupo, in provincia di Roma, è attivista ecologista fin dal 1970 e socio fondatore di Kronos 1991, tra i primi movimenti giovanili verdi italiani. Nel 1972 guidò nel centro storico di Roma una manifestazione ambientalista che coinvolse circa duemila biciclette.

Mondadori https://www.mondadoristore.it/contro-il-vento-contro-il-tempo-k-ebook-italiano-danilo-micheli/p/9791254666272

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

