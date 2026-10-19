VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Arte Musica e Letteratura

BaronNoir: cinema e realtà dentro “Un film”

DiMarco Vittoria

Ott 19, 2026

Sala buia, luce spenta, pellicola, ombre e applausi: “Un film” costruisce il proprio racconto come una sequenza cinematografica. Il singolo di BaronNoir, realizzato con Angela Gar, parte dall’immaginario dei vecchi film in bianco e nero per mettere a confronto finzione e realtà. Il testo insiste sul confine tra ciò che viene proiettato e ciò che viene vissuto, fino a trasformare il cinema in una metafora della percezione. Non è casuale il richiamo a una scena di un vecchio film degli anni Quaranta, evocata come frammento di memoria e come punto di rottura tra rappresentazione e vita. Sfoggia con sfavillante maestria una struttura swing ampiamente battuta dal nostro, mentre il ritornello acquista una dimensione più teatrale grazie agli applausi che ne scandiscono il culmine. BaronNoir e Angela Gar firmano il testo; la musica e la produzione sono di Claudio Spinosa.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Arte Eventi e Viaggi

Un evento dedicato a Mario Magnotta oggi a L’Aquila

Ott 18, 2026 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

La Turandot a Chieti il 23 e il 25 ottobre 2026

Ott 18, 2026 Marco Vittoria
Arte Cinema e Teatro

Sconcerto d’Amore a San Severino Marche: il report

Ott 17, 2026 Marco Vittoria

You missed

Arte Musica e Letteratura

BaronNoir: cinema e realtà dentro “Un film”

19 Ottobre 2026 Marco Vittoria
News

Ue, Tiso(Acc Iniziativa Comune): “In Europa nuovi orizzonti nella sicurezza informatica”

19 Ottobre 2026 Marco Montini
News

Al via “EQUILIBRIUM”: il CUS Roma Tor Vergata lancia il progetto di salute preventiva e welfare basato sul paradigma One Health

19 Ottobre 2026 Marco Montini
News

Trilussa e il vino, la romanità conquista il Teatro Vittoria Colonna

19 Ottobre 2026 Lorena Fantauzzi