COMUNICATO STAMPA

Al via “EQUILIBRIUM”: il CUS Roma Tor Vergata lancia il progetto di salute preventiva e welfare basato sul paradigma One Health

Un programma integrato di 6 mesi per contrastare la sedentarietà e lo stress attraverso educazione posturale, allenamenti di squadra, padel, canoa e uscite ecologiche outdoor.

ROMA – Trasformare l’ambiente di lavoro e di studio, promuovere uno stile di vita attivo e riscoprire il benessere attraverso la riconnessione con la natura e il patrimonio del territorio. È con questi obiettivi che il CUS Roma Tor Vergata presenta “EQUILIBRIUM – Intervento integrato in ottica One Health per il potenziamento del benessere psicofisico dei cittadini di Roma”. Il progetto, promosso da Roma Capitale e con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani e della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. In programma da luglio a dicembre 2026, adotta appieno il paradigma One Health riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un modello che considera la salute umana, l’equilibrio psicofisico e l’ambiente circostante come un unico sistema integrato. Rivolto ai dipendenti universitari, agli studenti e ai cittadini della Capitale – con un’attenzione particolare alle comunità e al territorio del Municipio VI e VII – EQUILIBRIUM mira a prevenire le patologie legate all’ipocinesia (sedentarietà) e allo stress lavoro-correlato.

I Tre Pilastri dell’Iniziativa L’intervento si articola in tre azioni sinergiche:

● Prevenzione (Welcome Kit “La Scienza del Movimento”): Una piattaforma digitale e materiali informativi con videopillole e infografiche, validate scientificamente dal Corso di Laurea in Scienze Motorie, per inserire routine di decompressione articolare e ginnastica oculare direttamente in postazione.

● Pratica Supervisionata (“Energia in Movimento”): Sessioni sportive bisettimanali condotte dai tecnici del CUS Roma Tor Vergata che spaziano dalla ginnastica posturale al padel, dalla canoa agli sport di squadra, concepiti anche come momenti di team building e socializzazione.

● Attività Outdoor (“Respiro Naturale”): Uscite mensili di trekking e camminate ecologiche nei parchi urbani e nelle aree naturali romane per favorire l’abbattimento dei livelli di cortisolo e il consolidamento del senso di comunità.

A completare l’offerta, ogni giovedì si terranno incontri multidisciplinari con esperti di Chinesiologia, Nutrizione, Psicologia del benessere e i workshop del “Laboratorio delle Idee dello Sport”, pensati per integrare formazione, salute e quotidianità.

«Con il progetto EQUILIBRIUM vogliamo dimostrare quanto lo sport e il movimento organizzato possano diventare formidabili strumenti di welfare rigenerativo e prevenzione sanitaria» — dichiara Manuel Onorati, Presidente del CUS Roma Tor Vergata. «Siamo partiti da una visione chiara: la salute del singolo non può prescindere dalla qualità delle sue relazioni e dall’ambiente in cui vive. Operando all’interno del Campus di Tor Vergata e in un quadrante cittadino ricco di potenzialità ma esposto a complesse sfide socio-economiche, mettiamo la nostra rete tecnica e scientifica al servizio dell’intera comunità. Vogliamo proporre un modello innovativo in cui l’università e lo sport universitario diventano motori concreti di inclusione, sostenibilità e miglioramento della qualità della vita quotidiana. Siamo inoltre profondamente orgogliosi di aver ricevuto il patrocinio dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dalla CRUI, a conferma del grande valore istituzionale del nostro operato.»

Progettato nel pieno rispetto dell’Agenda 2030, EQUILIBRIUM adotta rigorose misure di sostenibilità ambientale: dall’impiego prioritario di spazi verdi e infrastrutture esistenti come il CUS Point VII Municipio (Parco Decathlon Tor Vergata), alla promozione della mobilità dolce, del car-pooling e della dematerializzazione dei materiali informativi.

L’iniziativa si concluderà a dicembre 2026 con un convegno finale di presentazione dei dati scientifici e dei risultati sociali raccolti nel corso dei sei mesi di attività.