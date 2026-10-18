Un evento dedicato a Mario Magnotta oggi a L’Aquila.

Oggi, alle 18:00, Spazio Rimediato ospita un incontro dedicato a Mario Magnotta, il bidello dell’Istituto tecnico «Luigi Rendina» diventato un simbolo della viralità italiana grazie allo storico scherzo telefonico della lavatrice, registrato nel 1987.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, si terrà in via Fontesecco 24 e riunirà amici, protagonisti dello scherzo e appassionati che negli anni hanno contribuito a mantenere viva la memoria di Mario. Un’occasione per ripercorrere una vicenda nata nell’epoca delle musicassette e arrivata fino ai social network, continuando a divertire anche le nuove generazioni.

Un evento dedicato a Mario Magnotta oggi a L’Aquila – i dettagli

Tra i momenti centrali del pomeriggio ci sarà la presentazione di «Magnotta, lo scherzo della lavatrice», un vinile realizzato in copia unica su idea di Mirko Rocci, con copertina firmata da Fabrizio Di Nicola, illustratore di «Magnotta Wars». Il disco sarà autografato dagli autori dello scherzo e dai protagonisti del docufilm «Semplice Cliente», diretto da Alessio De Leonardis e prodotto da Duende Film, per essere successivamente messo all’asta.

Saranno inoltre presentati mariomagnotta.com, sito ufficiale realizzato con l’approvazione di Romina Magnotta, e l’app «Magnotta – un semplice cliente», in fase di pubblicazione su App Store e Google Play. Paolo Totti e Mirko Rocci annunceranno anche l’imminente uscita del libro «Siamo Tutti Mario Magnotta. 101 aforismi sulla prrraticità della Vita».

Ci sarà anche la figlia di Mario, Romina

A raccontare la storia saranno Romina Magnotta, figlia di Mario, e Maurizio Videtta, ex allievo del «Rendina» che ideò e registrò lo scherzo insieme ad Antonello De Dominicis. Interverrà anche Mirko Rocci, promotore di iniziative dedicate alla divulgazione scientifica e all’innovazione.

Spazio sarà riservato anche al fumetto e agli oggetti ispirati al personaggio: presenti Antonio Recupero, coautore di «Magnotta Wars», Roberto Di Leo e Paolo Totti, appassionato della prima ora.

Un’opera dedicata a Mario Magnotta

Nel corso dell’incontro, l’artista Roberto Pavoni realizzerà dal vivo un’opera dedicata a Magnotta, mentre la moderazione sarà affidata alla pagina social «Ngulo che Strina», che racconta L’Aquila e l’Abruzzo attraverso l’ironia dialettale.

L’iniziativa, organizzata da Spazio Rimediato, vuole essere un momento di memoria e condivisione, capace di ricordare non soltanto il fenomeno popolare, ma anche l’uomo che ne fu protagonista. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 18, con ingresso gratuito.

Informazioni sul sito www.mariomagnotta.com.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

