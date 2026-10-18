La Turandot a Chieti il 23 e il 25 ottobre 2026 presso il Teatro Marrucino.

Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni

Musica di Giacomo Puccini

Allestimento scene e costumi Festival Puccini di Torre del Lago

Personaggi e interpreti:

Turandot Maria Tomassi

Altum Marco Iezzi

Timur Andrea Silvestrelli

Calaf David Baños

Liù Eva Dorofeeva

Ping Florin Estefan

Pong Giovanni Formisano

Pang Orlando Polidoro

Mandarino Luciano Roberti

Principe di Persia Giovanni Formisano

Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Coro del Teatro Marrucino

Coro di voci bianche del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara

Maestro Concertatore e Direttore David Crescenzi

Regia Giandomenico Vaccari

Maestro del Coro Christian Starinieri

Maestro del Coro di voci bianche Paola Ciolino

Aiuto regista Alessandro Idonea

Direttore di produzione Marco Iezzi

Scene Ezio Frigerio

Costumi Franca Squarciapino

La Turandot a Chieti il 23 e 25 ottobre 2026 presso il Teatro Marrucino – In breve

Ambientata in una Pechino leggendaria e sospesa tra realtà e fiaba, Turandot racconta la storia della principessa omonima, donna enigmatica e crudele che ha giurato di non concedersi a nessun uomo. Per ottenere la sua mano, ogni pretendente deve risolvere tre difficili enigmi: chi fallisce viene condannato a morte.

Quando il giovane principe Calaf giunge alla corte imperiale e vede Turandot, ne rimane immediatamente affascinato. Sfida così il destino e accetta la prova degli enigmi, riuscendo laddove tutti gli altri hanno fallito. Ma la vittoria non basta a conquistare il cuore della principessa, prigioniera delle proprie paure e del ricordo di un’antica violenza subita da una sua antenata.

Tra passioni travolgenti, sacrifici estremi e sentimenti contrastanti, si sviluppa una vicenda intensa e drammatica che conduce i protagonisti verso una profonda trasformazione interiore. Sullo sfondo di una Cina immaginaria, Puccini costruisce un affresco musicale grandioso, ricco di suggestioni esotiche, imponenti scene corali e pagine immortali come “Nessun dorma”, una delle arie più celebri della storia dell’opera.

Ultimo capolavoro del compositore lucchese, rimasto incompiuto alla sua morte e completato successivamente da Franco Alfano, Turandot rappresenta il punto d’arrivo della ricerca musicale di Puccini: un’opera monumentale che unisce spettacolarità, lirismo e profondità psicologica in un racconto senza tempo sul potere dell’amore e della redenzione.

Guida all’ascolto – Giovedì 22 ottobre 2026 ore 17.00, Foyer Bar del Teatro Marrucino

a cura del Prof. Giorgio Pagannone (Università degli Studi “G. d’Annunzio)

e del Prof. Matteo Giuggioli (Centro Studi G. Puccini, Università RomaTre).

Durata complessiva 3 ore, incluso intervallo.

I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets.

Fonte: sito ufficiale del Teatro Marrucino

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

