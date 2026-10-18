La Turandot a Chieti il 23 e il 25 ottobre 2026 presso il Teatro Marrucino.
Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni
Musica di Giacomo Puccini
Allestimento scene e costumi Festival Puccini di Torre del Lago
Personaggi e interpreti:
Turandot Maria Tomassi
Altum Marco Iezzi
Timur Andrea Silvestrelli
Calaf David Baños
Liù Eva Dorofeeva
Ping Florin Estefan
Pong Giovanni Formisano
Pang Orlando Polidoro
Mandarino Luciano Roberti
Principe di Persia Giovanni Formisano
Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese
Coro del Teatro Marrucino
Coro di voci bianche del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara
Maestro Concertatore e Direttore David Crescenzi
Regia Giandomenico Vaccari
Maestro del Coro Christian Starinieri
Maestro del Coro di voci bianche Paola Ciolino
Aiuto regista Alessandro Idonea
Direttore di produzione Marco Iezzi
Scene Ezio Frigerio
Costumi Franca Squarciapino
La Turandot a Chieti il 23 e 25 ottobre 2026 presso il Teatro Marrucino – In breve
Ambientata in una Pechino leggendaria e sospesa tra realtà e fiaba, Turandot racconta la storia della principessa omonima, donna enigmatica e crudele che ha giurato di non concedersi a nessun uomo. Per ottenere la sua mano, ogni pretendente deve risolvere tre difficili enigmi: chi fallisce viene condannato a morte.
Quando il giovane principe Calaf giunge alla corte imperiale e vede Turandot, ne rimane immediatamente affascinato. Sfida così il destino e accetta la prova degli enigmi, riuscendo laddove tutti gli altri hanno fallito. Ma la vittoria non basta a conquistare il cuore della principessa, prigioniera delle proprie paure e del ricordo di un’antica violenza subita da una sua antenata.
Tra passioni travolgenti, sacrifici estremi e sentimenti contrastanti, si sviluppa una vicenda intensa e drammatica che conduce i protagonisti verso una profonda trasformazione interiore. Sullo sfondo di una Cina immaginaria, Puccini costruisce un affresco musicale grandioso, ricco di suggestioni esotiche, imponenti scene corali e pagine immortali come “Nessun dorma”, una delle arie più celebri della storia dell’opera.
Ultimo capolavoro del compositore lucchese, rimasto incompiuto alla sua morte e completato successivamente da Franco Alfano, Turandot rappresenta il punto d’arrivo della ricerca musicale di Puccini: un’opera monumentale che unisce spettacolarità, lirismo e profondità psicologica in un racconto senza tempo sul potere dell’amore e della redenzione.
Guida all’ascolto – Giovedì 22 ottobre 2026 ore 17.00, Foyer Bar del Teatro Marrucino
a cura del Prof. Giorgio Pagannone (Università degli Studi “G. d’Annunzio)
e del Prof. Matteo Giuggioli (Centro Studi G. Puccini, Università RomaTre).
Durata complessiva 3 ore, incluso intervallo.
I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets.
Fonte: sito ufficiale del Teatro Marrucino