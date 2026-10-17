Sconcerto d’Amore a San Severino Marche: il report

Sconcerto d’Amore a San Severino Marche presso il Teatro Feronia sabato 10 ottobre 2026: il report dello spettacolo.

Sabato 10 Ottobre 2026 , presso il Teatro Feronia di San Severino Marche, è andato in scena lo spettacolo della Compagnia Nando e Maila (Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani) intitolato Sconcerto d’Amore, nell’ambito della programmazione del SIC (Stabile di Innovazione Circense), sviluppato e coordinato dai fondatori e direttori artistici di Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini.

Sconcerto d’Amore a San Severino Marche presso il Teatro Feronia: il report dello spettacolo

La proposta artistica della coppia bolognese si è rivelata da subito molto intrigante poiché fonde in maniera magistrale elementi propri del circo contemporaneo al teatro e alla musica.

Il tutto in un atmosfera leggera e divertente, che si regge su di un equilibrio tra performance acrobatica, comicità e sentimento.

Lo show ha visto i due protagonisti, Nando e Maila, cimetarsi in schetches attinenti alle quotidianità di una coppia, fatta di momenti di slancio alternati a piccoli dissapori e gelosie.

Essi hanno strutturato questo racconto attraverso alcune canzoni, eseguite con una vastissima gamma di strumenti (violino, tromba, chitarra, percussioni), suonati molto bene dai due mentre compiono performance acrobatiche.

Interessante si è rivelata la struttura scenica che non è solo funzionale alla parte circense, ma diventa una fonte sonora che i nostri protagonisti percuotono e suonano in scena.

Il pubblico è rimasto molto divertito dallo spettacolo.

Ne ha apprezzato infatti la brillantezza comica alternata alla bravura musicale e ad una vena narrativa morbida e romantica, costruita su un ritmo incalzante, abilità tecnica, per una serata di alto livello artistico.

Un plauso va infine alla regia di Luca Domenicali, perfetta sotto ogni punto di vista.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

