Sconcerto d’Amore a San Severino Marche: il report

Sconcerto d’Amore a San Severino Marche presso il Teatro Feronia sabato 10 ottobre 2026: il report dello spettacolo.
Sabato 10 Ottobre 2026 , presso il Teatro Feronia di San Severino Marche, è andato in scena lo spettacolo della Compagnia Nando e Maila (Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani) intitolato Sconcerto d’Amore, nell’ambito della programmazione del SIC (Stabile di Innovazione Circense), sviluppato e coordinato dai fondatori e direttori artistici di Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini.
Sconcerto d’Amore a San Severino Marche presso il Teatro Feronia: il report dello spettacolo
La proposta artistica della coppia bolognese si è rivelata da subito molto intrigante poiché fonde in maniera magistrale elementi propri del circo contemporaneo al teatro e alla musica.
Il tutto in un atmosfera leggera e divertente, che si regge su di un equilibrio tra performance acrobatica, comicità e sentimento.
Lo show ha visto i due protagonisti, Nando e Maila, cimetarsi in schetches attinenti alle quotidianità di una coppia, fatta di momenti di slancio alternati a piccoli dissapori e gelosie.
Essi hanno strutturato questo racconto attraverso alcune canzoni, eseguite con una vastissima gamma di strumenti (violino, tromba, chitarra, percussioni), suonati molto bene dai due mentre compiono performance acrobatiche.
Interessante si è rivelata la struttura scenica che non è solo funzionale alla parte circense, ma diventa una fonte sonora che i nostri protagonisti percuotono e suonano in scena.
Il pubblico è rimasto molto divertito dallo spettacolo.
Ne ha apprezzato infatti la brillantezza comica alternata alla bravura musicale e ad una vena narrativa morbida e romantica, costruita su un ritmo incalzante, abilità tecnica, per una serata di alto livello artistico.
Un plauso va infine alla regia di Luca Domenicali, perfetta sotto ogni punto di vista.