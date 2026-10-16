SOCIALE, AL VIA “ROMA CONVIVIALE – CULTURA, CIBO E COMUNITÀ IN AZIONE”:

Prende il via il progetto “ROMA CONVIVIALE – Cultura, cibo e comunità in azione”, un’iniziativa culturale innovativa promossa dall’Associazione European Alliance of Active Citizens APS. Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, e realizzato grazie alla preziosa collaborazione di UNA GRANDE FAMIGLIA ONLUS.

La Motivazione: Arte e Inclusione al Centro

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di proporre un modello di fruizione culturale profondamente inclusivo e radicato nel contesto urbano. Al cuore di “Roma Conviviale” vi è la ferma volontà di abbattere le barriere sociali attraverso il potere trasformativo dell’arte e della condivisione. Il progetto, infatti, si rivolge con particolare attenzione e dedizione ai ragazzi con disabilità, offrendo loro uno spazio sicuro e stimolante di espressione, creatività e protagonismo. Attraverso una lettura partecipata della città, “Roma Conviviale” trasforma la convivialità, il cibo e l’arte in strumenti integrati per raccontare le tradizioni locali, rafforzare il senso di appartenenza e promuovere una reale coesione sociale, valorizzando il tessuto umano e relazionale, in particolare nelle aree meno centrali della Capitale. “Con Roma Conviviale intendiamo promuovere un’idea di cultura diffusa, accessibile e profondamente legata alla vita quotidiana delle persone e dei quartieri, trasformando la convivialità e l’espressione artistica in occasioni concrete di incontro, partecipazione e inclusione sociale per tutta la comunità locale» dichiara Patrizio Puleio, Presidente dell’Associazione European Alliance of Active Citizens APS. «Un ringraziamento particolare va a Marilena Ilarioni, Presidente dell’associazione Una Grande Famiglia Onlus, per tutto lo straordinario impegno e il fondamentale coordinamento nell’iniziativa».

Il Programma delle Attività (2026)

Il programma si articola in due grandi fasi strategiche:

Fase 1: Laboratori e Formazione Inclusiva

In programma tra giugno e settembre 2026 (con allestimento dall’1 al 14 giugno presso gli spazi di Via Mary Pandolfi de Rinaldis), questa fase è dedicata ai Laboratori di Pittura e Formazione Inclusiva. Si tratta di un percorso laboratoriale in cui i ragazzi con disabilità, supportati da formatori ed esperti, elaboreranno delle tele originali dedicate al tema “Roma”. L’arte diventa così un veicolo di comunicazione universale, permettendo ai partecipanti di raccontare la propria visione e sensibilità.

Fase 2: Weekend Tematici Itineranti e Donazione delle Opere

Attiva tra ottobre e dicembre 2026 (preceduta da un allestimento dal 21 al 30 settembre), vedrà lo svolgimento di 9 weekend tematici di mostre, cibo e comunità. Gli eventi, della durata di circa 4 ore ciascuno (dalle 18:00 alle 22:00), uniranno la dimensione espositiva delle tele prodotte a performance artistiche dal vivo e degustazioni guidate della tradizione enogastronomica romana. Le tele, inizialmente esposte in Via Mary Pandolfi de Rinaldis, diventeranno poi itineranti per accompagnare ogni tappa del percorso. Al termine delle attività itineranti, che si concluderanno con il disallestimento finale tra il 14 e il 20 dicembre 2026, il progetto culminerà in un momento istituzionale di grande valore simbolico: le tele realizzate dai ragazzi verranno ufficialmente donate a Roma Capitale, lasciando un’eredità tangibile del loro talento, del loro impegno e del profondo messaggio di inclusione promosso da tutta la comunità.