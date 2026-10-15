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Francesca Schirano presenta “Il coraggio di essere”: due

DiMarco Vittoria

Ott 15, 2026 #comunicato stampa, #editoria, #news

appuntamenti nell’area fiorentina, mercoledì 21 ottobre da Bangerang a Antella (FI) e giovedì 29 ottobre da Match Ball Firenze Country Club a Bagno a Ripoli (FI)

Il romanzo “Il coraggio di essere” di Francesca Schirano viene presentato in due occasioni, mercoledì 21 e giovedì 29 ottobre.

Il primo appuntamento è mercoledì 21 ottobre, alle ore 18.00, da Bangerang, in Piazza Ubaldino Peruzzi 25, 50012 Antella (FI).

Il secondo appuntamento è giovedì 29 ottobre da Match Ball Firenze Country Club, in Via della Massa 40, 50012 Bagno a Ripoli (FI).

Il primo incontro è stato segnalato anche da La Nazione con l’articolo “Il Coraggio di Essere, al via la saga della famiglia Giordano”.

Il romanzo, edito da bookabook, è il primo volume della trilogia “La famiglia Giordano” e racconta una storia corale tra amore, identità, relazioni e libertà personale.

La Nazione https://www.lanazione.it/firenze/cosa-fare/il-coraggio-di-essere-al-via-la-saga-della-famiglia-giordano-60cc48b5

Amazon https://www.amazon.it/dp/B0HHGDPCCP

IBS https://www.ibs.it/coraggio-di-essere-libro-francesca-schirano/e/9791255995302

La Feltrinelli https://www.lafeltrinelli.it/coraggio-di-essere-libro-francesca-schirano/e/9791255995302

Libraccio https://www.libraccio.it/libro/9791255995302/francesca-schirano/il-coraggio-di-essere.html

Libreria Universitaria https://www.libreriauniversitaria.it/coraggio-essere-schirano-francesca-bookabook/libro/9791255995302

Ubik https://www.ubiklibri.it/book-9791255995302-il-coraggio-di-essere.html

Unilibro https://www.unilibro.it/libro/schirano-francesca/coraggio-essere/9791255995302

bookabook https://share.google/zpwHbpIndpk9jKw9A

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Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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