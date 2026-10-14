MICHELA BARBANGELO: “ABBRACCIAMI CON LE TUE ALI”

Un dialogo scritto in prima persona, rivolto alla figlia Claudia, tra memoria quotidiana ed esperienze che l’autrice definisce spirituali

È disponibile “Abbracciami con le tue Ali. Comunicazione e segni dell’Altra Vita”, il nuovo libro di Michela Barbangelo, edito da Edizioni Giuseppe Laterza nella collana “I Menhir”, con una nota critica di Liliana Salerno. È il secondo libro dell’autrice, dopo l’opera prima “Come Mille Oceani”.

Il libro nasce dall’esperienza personale di Michela Barbangelo dopo la perdita della figlia Claudia, e raccoglie sogni, segni e incontri che l’autrice sente come conferma di un legame mai interrotto. Un racconto che l’autrice stessa presenta come un messaggio di speranza sull’esistenza di un’altra vita, oltre quella terrena.

Nelle pagine del libro, l’autrice raccoglie episodi che racconta come segnali arrivati da Claudia: dai sogni ricorrenti alle piccole coincidenze quotidiane, fino a un percorso personale di avvicinamento a pratiche come il Reiki, intrapreso, secondo il racconto dell’autrice, proprio per restare in ascolto di quella presenza. Capitolo dopo capitolo, il libro si costruisce come un dialogo che attraversa gli anni, in cui il dolore della perdita lascia progressivamente spazio alla convinzione di un legame che continua ad accompagnarla nella vita di tutti i giorni.

“Il mio legame con mia figlia non si è dissolto neanche con la Morte terrena, fisica”

Michela Barbangelo nasce ad Andria il 25 agosto 1962 e vive in questa città fino al 1994, anno in cui si trasferisce a Trani dopo il matrimonio con il marito Claudio. Dopo l’Istituto Magistrale si iscrive alla Scuola Triennale di Terapista della Riabilitazione a Bari, diploma conseguito nel 1985 e poi convertito in laurea all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara nel 2005. Nel 1991 e nel 1992 frequenta la Scuola Triennale di Psicomotricità a Bari, concludendo il percorso con esami finali a Verona e conseguendo la Laurea Internazionale in Scienze e Tecniche del Corpo all’Organisation Internationale de Psicomotricité di Parigi nel 1995. Lavora quasi ininterrottamente dal 1985 a oggi nell’Unità di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale Opera Don Uva di Bisceglie.

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Giuseppe Laterza Collana “I Menhir: https://share.google/Q6BQ9oHnad41qPjWw

Feltrinelli https://www.lafeltrinelli.it/abbracciami-con-tue-ali-comunicazione-libro-michela-barbangelo/e/9788866743682

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

