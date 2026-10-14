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Agricoltura, Confeuro: “Buon lavoro a Bruzzone, un ringraziamento a Carloni”

DiMarco Montini

Ott 14, 2026

Agricoltura, Confeuro: “Buon lavoro a Bruzzone, un ringraziamento a Carloni”

“Rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro all’Onorevole Francesco Bruzzone per la sua elezione a Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Si tratta di un incarico di grande responsabilità, che richiede competenza, ascolto e capacità di confronto con tutte le componenti del mondo agricolo e agroalimentare. Sono certo che saprà interpretare questo ruolo con equilibrio e concretezza, contribuendo ad affrontare le sfide che attendono il settore, a partire dalla tutela delle piccole e medie imprese agricole, dalla valorizzazione del lavoro degli agricoltori e dal rafforzamento della competitività delle nostre produzioni. Desideriamo, al contempo, rivolgere un ringraziamento all’Onorevole Mirco Carloni per l’impegno profuso nel corso del suo mandato. Il dialogo istituzionale e l’attenzione alle esigenze delle imprese agricole rappresentano elementi fondamentali per costruire politiche efficaci e rispondere alle difficoltà che il comparto sta attraversando. Come Confeuro, rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con la Commissione Agricoltura, nella convinzione che il confronto tra istituzioni e rappresentanze del settore sia indispensabile per promuovere un’agricoltura più sostenibile, competitiva e capace di garantire futuro e dignità ai produttori”.

Così, in una nota, Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei.

Marco Montini

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