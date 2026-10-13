Ue, Euromò in assise: “Definiti obiettivi e programmi per una Europa dei Popoli”

“Un incontro importante per delineare un nuovo percorso, condividere priorità e definire obiettivi e programmi per un’Europa più vicina ai cittadini. Al centro del confronto con gli organi direttivi del Movimento culturale Euromò, i portavoce Attilio Arbia, Carmela Tiso, Silvia Sacconi, Giovanni Mainardi e Leo Catalano sono impegnati nella costruzione di una visione comune fondata su partecipazione, democrazia e pace. L’assise ha rappresentato un momento di dialogo per rafforzare l’identità del Movimento e individuare iniziative capaci di promuovere una nuova consapevolezza europea. Il nostro obiettivo – sottolinea Euromò – è contribuire alla costruzione di una vera Europa dei Popoli, capace di mettere al centro la persona, i diritti sociali, la democrazia e la pace. Vogliamo cittadini protagonisti, non spettatori passivi, in grado di divulgare i principi comunitari con autonomia, spirito critico e rispetto del dissenso. L’attuale modello europeo – prosegue il Movimento culturale – deve saper evolvere e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, soprattutto in una fase segnata dai timori di un conflitto globale, dalla crisi della partecipazione democratica e dalla corsa agli armamenti. Informazione corretta, dialogo e responsabilità civile sono strumenti indispensabili per superare divisioni e costruire una Grande Europa dei Popoli. Tra le priorità individuate figurano anche il rafforzamento dell’integrazione europea, maggiore coesione tra gli Stati e costruzione di una voce autorevole dell’Europa nello scenario internazionale. Occorre avvicinare le istituzioni alle persone, promuovere solidarietà e diritti e favorire una partecipazione concreta. Questo primo confronto segna l’avvio di un lavoro condiviso: un percorso aperto, plurale e indipendente, per contribuire a un futuro europeo di pace, unità e progresso comune”, concludono da Euromò.