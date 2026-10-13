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Pier Paolo Maccarrone: quando la ferita cambia il suono

DiMarco Vittoria

Ott 13, 2026 #arco, #corpo del musicista, #didattica musicale, #Goffriller, #Il legno delle mani spezzate, #Pier Paolo Maccarrone, #violoncello

Una corda Spirocore che si spezza, un violoncello ferito, una mano che non riesce più a governare l’arco. Pier Paolo Maccarrone costruisce “Il legno delle mani spezzate” anche attraverso il rapporto fisico tra musicista e strumento. Nel romanzo il Goffriller di Alessio viene riparato inserendo un tassello di legno nuovo che ne modifica la voce: una metafora della cicatrice che attraversa anche il protagonista. Corpo e strumento cambiano insieme senza poter tornare identici a prima. Il volume si chiude inoltre con 31 consigli pratici rivolti ai musicisti su postura, respirazione, sonno e gestione dell’errore, facendo incontrare narrativa ed esperienza didattica dell’autore. Un libro in bilico tra la razionalità della tecnica e la rinascita di un sentire di vita…

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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