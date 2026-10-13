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Massimo Lopez Show a Pescara oggi e domani

DiMarco Vittoria

Ott 13, 2026 #Massimo Lopez, #Pescara, #Società del Teatro e della Musica L. Barbara, #Teatro Circus
Massimo Lopez Show a Pescara oggi e domani

Massimo Lopez Show a Pescara oggi e domani presso il Teatro Circus.

di Alessandro e MassimoLopez
con Massimo Lopez e la partecipazione della Jazz Company
Regia di Massimo Lopez
Direzione Artistica Alessandro Lopez

Massimo Lopez Show a Pescara oggi e domani presso il Teatro Circus – i dettagli

Il Massimo Lopez Show unisce la potenza della musica dal vivo alla leggerezza della comicità, l’eleganza dello swing alla forza delle imitazioni. Sul palco, è accompagnato dalla Jazz Company, con un repertorio che spazia dai classici immortali di Sinatra, Cole Porter e Gershwin, fino a incursioni nella canzone italiana e nelle hit più attuali, trasformate in inedite versioni swing. Massimo, crooner, attore e intrattenitore, dona al pubblico tante imitazioni: dai Papi a Trump, da Patty Pravo a grandi voci della canzone… un viaggio tra swing, teatro e leggerezza firmato da un artista che continua a incantare.

Lopez interpreta con classe e ironia i grandi classici dello swing americano, offrendo al pubblico una serata di puro intrattenimento e raffinate emozioni.

Le sue imitazioni, la voce calda, la presenza scenica e la naturale capacità di comunicare rendono ogni momento unico.

Uno spettacolo che parla di passione, arte e vita, con la spontaneità e la grazia di un interprete che ha fatto della leggerezza un’arte profonda.

Le dichiarazioni di Massimo Lopez

Ogni volta che salgo sul palco – racconta Massimo Lopez sento la stessa emozione di sempre, ma oggi ha un sapore diverso: quello della maturità, della leggerezza consapevole. Questo spettacolo è un dialogo con il pubblico attraverso la musica e l’ironia, due linguaggi che ho amato per tutta la vita e che continuano a sorprendermi come fosse la prima volta.

I biglietti

Martedì 13 ottobre 2026 alle ore 21:00

Mercoledì 14 ottobre alle ore 17:00

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita presso la sede della Società del Teatro e della Musica L. Barbara, nei punti vendita Ticketone o direttamente online ai seguenti link:

https://www.ticketone.it/event/stagione-teatrale-26-27-teatro-circus-21857216/

https://www.ticketone.it/event/stagione-teatrale-26-27-teatro-circus-21857217

Non mancate!

Fonte: sito Società del Teatro e della Musica L. Barbara

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Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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