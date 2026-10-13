“L’ultimo domani”, il nuovo singolo dei D’Istinti e D’Istanti: quando un piccolo gesto d’amore basta a cambiare il mondo

Tre voci, tre lingue e due continenti si intrecciano nello swing, nella bossanova e nel pop melodico di un trio che trasforma la distanza in musica

Una bambina, il viso sporco di polvere, si china su un fiore spuntato in mezzo all’asfalto e gli offre un po’ d’acqua: è l’immagine da cui prende vita “L’ultimo domani”, il nuovo singolo dei D’Istinti e D’Istanti, disponibile su tutti i digital store da lunedì 21 settembre 2026 e, da venerdì 25 settembre, anche nelle radio italiane, giorno del radio date.

Scritto, composto e prodotto a sei mani da Letícia Pacheco, Giuseppe Pesoli e Alberto Ruggeri, per l’editore Dischivolanti Edizioni di Lorenzo Iuracà, il brano racconta per immagini la deriva di un mondo svuotato di significato. Il nulla avanza da Oriente insieme al vuoto e al niente, gli uomini sono stanchi, delusi, rassegnati a un sistema di cui sono ormai schiavi; il sole scalda sempre di meno, la cattiveria prende il posto della gratitudine, e in ogni paese si combatte una guerra diversa. I D’Istinti e D’Istanti costruiscono questo scenario senza mai nominare un luogo o un evento preciso, lasciando che sia chi ascolta a riconoscervi il proprio tempo.

Poi, in un mattino qualunque, quando polvere e fumo sembrano ormai l’unico orizzonte possibile, è una bambina a rompere l’incantesimo: non un esercito, non un capo, non un discorso, ma un gesto minuscolo e quotidiano, la cura per una vita fragile che nessun altro aveva più il tempo di notare.

“Vide un fiore in mezzo all’asfalto, gli diede un po’ d’acqua e lo sollevò in alto.”

Da quel gesto la canzone fa ripartire tutto: i volti riprendono colore, il vuoto arretra barcollando, la noia si rompe come un vetro sottile, e la gente torna ad abbracciarsi per strada. È un finale che i D’Istinti e D’Istanti non cantano come una favola consolatoria, ma quasi come un promemoria: la rinascita collettiva comincia sempre da un atto piccolo e personale.

Nati artisticamente dall’amicizia di lunga data tra Alberto Ruggeri e Giuseppe “Pino” Pesoli e formalizzati come gruppo nel 2023 con l’arrivo di Letícia Pacheco, i D’Istinti e D’Istanti sono un trio sparso fra il Perù, l’Italia e il Brasile, un ponte sonoro che unisce tre nazioni e due continenti. Il loro sound attraversa l’eleganza dello swing, la morbidezza della bossanova e la freschezza del pop melodico, un linguaggio che il gruppo mette al servizio esclusivamente di musica propria, brani inediti capaci di attraversare le culture dei suoi tre componenti. In “L’ultimo domani” quella tavolozza sonora si piega a un racconto corale, capace di reggere insieme l’immagine di un mondo in macerie e quella, più intima, di un gesto che lo salva: la distanza geografica che separa i tre musicisti diventa così, ancora una volta, un istinto creativo condiviso.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

