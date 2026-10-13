Kiko Loureiro a Pescara mercoledì 14 ottobre 2026: masterclass e jam session con l’ex chitarrista di Angra e Megadeth.

Il 14 ottobre 2026 presso la sala del ristorante Hai Bin un appuntamento dedicato alla chitarra e al metal, con una lezione esclusiva, una jam session dal vivo e il concerto finale dei Reptile Revolution.

Pescara – Un’occasione speciale per chitarristi, musicisti e appassionati di rock e metal: mercoledì 14 ottobre 2026 Pescara ospiterà Kiko Loureiro, uno dei chitarristi più apprezzati della scena internazionale, protagonista di una masterclass accompagnata da una jam session insieme agli studenti. Un evento che promette di unire approfondimento tecnico, confronto musicale ed energia dal vivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere il palco con un artista di grande esperienza.

Kiko Loureiro a Pescara mercoledì 14 ottobre 2026 – il programma completo

L’iniziativa è organizzata dalla Lizard Pescara Accademie Musicali in collaborazione con Hai Bin Rock Festival e si svolgerà nella sala del ristorante Hai Bin, in viale della Riviera 44, a Pescara. Il programma prenderà il via alle 19:30 con l’apertura delle porte e la verifica degli accrediti. L’assegnazione dei posti avverrà in ordine di arrivo.

Alle 20:00 sarà il momento di “Nothing To Say?”, introduzione all’evento affidata a M. Simone Pipoli, direttore didattico dell’Accademia di Musica Lizard di Pescara. Alle 21:00 inizierà la masterclass con Kiko Loureiro, che proseguirà con una jam session pensata per coinvolgere direttamente gli studenti di chitarra. La serata si concluderà alle 23:00 con il concerto dei Reptile Revolution, formazione di punta dell’Accademia Lizard pescarese.

La particolarità dell’appuntamento sta proprio nella possibilità di andare oltre la tradizionale lezione musicale. Loureiro, infatti, ha accolto con entusiasmo l’invito a suonare insieme agli studenti in un contesto completamente dal vivo, accompagnato dai Reptile Revolution. Un’esperienza che permetterà ai partecipanti di mettere alla prova le proprie capacità, confrontarsi con un musicista di livello internazionale e vivere da protagonisti una vera situazione di palco.

Breve biografia

Chitarrista brasiliano, Kiko Loureiro ha costruito una carriera che attraversa alcuni dei territori più interessanti della musica contemporanea, dal metal progressivo al jazz, passando per le sonorità e i ritmi della tradizione brasiliana. Il suo percorso musicale è caratterizzato da una tecnica virtuosistica, da una notevole capacità espressiva e dalla ricerca di un linguaggio personale, nel quale la complessità strumentale si combina con l’attenzione per la melodia e il fraseggio.

La sua notorietà internazionale è legata soprattutto agli Angra, gruppo power metal brasiliano con cui ha esordito discograficamente nel 1993, contribuendo a definire il carattere musicale della band. Nel 2015 è arrivato l’ingresso nei Megadeth, una delle formazioni più importanti della storia del thrash metal. Loureiro ha partecipato alle attività del gruppo fino alla decisione di interrompere la collaborazione alla fine del 2023, per dedicare più tempo ai propri progetti solisti.

Il percorso didattico

Accanto all’attività concertistica e discografica, negli anni il chitarrista ha sviluppato anche un importante percorso didattico. Masterclass, corsi e programmi di formazione rappresentano per lui un’occasione per trasmettere conoscenze ed esperienza alle nuove generazioni di musicisti. Il suo approccio non si limita alla tecnica pura, ma affronta anche aspetti fondamentali come il fraseggio, l’organizzazione dello studio e la capacità di trasformare gli esercizi in strumenti utili alla costruzione di un’identità musicale.

È proprio questa dimensione formativa a rendere particolarmente significativo l’appuntamento pescarese. La masterclass offrirà un’occasione di approfondimento per chi desidera migliorare la propria preparazione strumentale, mentre la jam session consentirà di sperimentare concretamente quanto appreso, confrontandosi con il linguaggio e l’esperienza di Loureiro.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la presenza dei Reptile Revolution, la top band ufficiale dell’Accademia di Musica Lizard di Pescara, che accompagnerà il chitarrista durante la sessione musicale e salirà poi sul palco per il concerto conclusivo. Un programma che punta a valorizzare il talento degli studenti e a creare un collegamento diretto tra formazione musicale e spettacolo dal vivo.

Non mancherà la possibilità di cenare presso il ristorante Hai Bin, che per l’occasione proporrà alla carta anche piatti speciali ideati dagli chef. Musica e gastronomia si incontreranno così in una serata che vuole coinvolgere non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche il pubblico degli appassionati.

Come prenotare per partecipare

Per partecipare è possibile prenotare presso la segreteria dell’Accademia Lizard di Pescara, in via Chieti 15, aperta dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00. È inoltre disponibile il numero telefonico 3204428066, utilizzabile anche tramite WhatsApp.

L’appuntamento del 14 ottobre si presenta dunque come un’occasione di rilievo per la scena musicale pescarese: non soltanto una masterclass con un protagonista del metal internazionale, ma una serata in cui studio, condivisione e performance si incontreranno, offrendo ai musicisti la possibilità di passare dalla teoria alla pratica e di suonare fianco a fianco con Kiko Loureiro.

Il musicista ha tra l’altro inviato un video in cui invita gli ascoltatori alla masterclass con entusiamo. Potete vederlo qui.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

