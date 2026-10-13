D’ISTINTI E D’ISTANTI FEAT. ALEVELA: “A TESTA ALTA”

La power ballad del trio italiano, brasiliano e peruviano unisce per la prima volta una voce reale a una voce d’intelligenza artificiale, in un progetto scritto, composto e curato interamente dalla band

È disponibile dal 18 settembre “A testa alta”, il nuovo singolo dei D’Istinti e D’Istanti feat. AleVelA, in rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre. Il brano è scritto, composto e prodotto da Letícia Pacheco, Giuseppe Pesoli e Alberto Ruggeri.

Nel brano si intrecciano due voci: quella reale di Letícia e quella maschile di AleVelA, creata con l’intelligenza artificiale. Non è il risultato di un’applicazione gratuita di intelligenza artificiale, ma un progetto artistico visionario, curato dalla band in ogni dettaglio, dall’immagine alla voce, e mai lasciato al caso. Unire una voce umana a una voce artificiale diventa così una vera collaborazione, un’unione artistica tra presente e futuro firmata interamente dal trio.

“A testa alta” racconta di un uomo che nella vita ha affrontato mille difficoltà, si è adattato a ogni tipo di lavoro e non ha mai perso la sua forza di volontà. A ogni nuova sfida risponde così, senza illusioni, ancora una volta, cammini per il mondo sempre a testa alta: un messaggio rivolto a chi sta attraversando un momento difficile in cui la forza per andare avanti sembra mancare.

“Senza illusioni, ancora una volta, cammini per il mondo sempre a testa alta”

Racconta Pino Pesoli, autore del testo: “nei miei giorni peggiori non ho mai pescato un joker”. Il brano nasce da alcuni anni difficili che l’autore ha sempre affrontato come una sfida. L’arrangiamento si apre con il solo pianoforte e una sobria chitarra elettrica, che scandiscono il tempo come le lancette di un orologio e accompagnano la voce dura e inquieta di AleVelA, mentre nel ritornello la voce calma e delicata di Letícia ricorda la forza che il protagonista ha sempre avuto.

Il brano si potrebbe definire semplicemente Pop o Soft Rock, ma segue la struttura della power ballad: parte in modo sommesso e cresce progressivamente fino a un finale esplosivo, con un assolo di chitarra carico di pathos.

Nati artisticamente dall’amicizia fra Alberto e Pino e formalizzati come band nel 2023 con l’arrivo di Letícia, i D’Istinti e D’Istanti sono un ponte sonoro che unisce tre nazioni e due continenti. Il loro sound passa dall’eleganza dello swing alla morbidezza della bossa nova, fino alla freschezza del pop melodico, con brani propri che attraversano le culture. Sparsi fra Perù, Italia e Brasile, trasformano la distanza geografica in istanti di connessione creativa, confermando il loro eclettismo anche con un altro singolo attualmente in promozione.

D’Istinti e D’Istanti:

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

