Anna Felicetta Cosentino presenta il singolo “Anche nel freddo che ho trovato”

Un’intima traccia dedicata al padre scomparso, per celebrare un legame che non si spezza mai

“Anche nel freddo che ho trovato” è il nuovo singolo firmato da Anna Felicetta Cosentino, disponibile dal 23 settembre 2026 nelle radio in promozione nazionale. Si tratta di un brano intimo e profondo, che affronta la perdita del padre per trasformarla in una dimostrazione d’amore che supera i confini del tempo.

“Anche nel freddo che ho trovato” affonda le sue radici in un momento di smarrimento interiore: la scomparsa prematura della figura paterna, presenza costante e silenziosa che attraversa da sempre la cifra poetica dell’autrice, ha generato un freddo intimo, trasformatosi inaspettatamente in spinta creativa. In un contesto in cui la sofferenza sembrava destinata soltanto a togliere, è emersa la musica a dimostrare che, anche dal dolore più grande, può nascere qualcosa di bello.

Ogni nota del brano diventa, così, un filo che mantiene vivo il contatto con il genitore. La canzone si configura come il luogo ideale e spirituale in cui incontrarsi ancora, un messaggio d’amore universale che testimonia come certi legami non finiscano mai, ma continuino a risuonare nel tempo.

Il progetto artistico si distingue per un sound moderno capace di rispettare le melodie tradizionali della musica leggera italiana, arricchendosi di delicate sfumature elettroniche. L’armonia e la linea melodica mantengono una struttura fluida per rispecchiare la classica poeticità della scrittura dell’autrice. L’arrangiamento, curato da Concetta De Rosa e Antonio Diodati, mette in primo piano un pianoforte delicato e privo di virtuosismi, pensato esclusivamente per restituire emozione e calore. Al centro della composizione si colloca la voce dell’artista, proposta con un’impostazione confidenziale e diretta, come un sussurro affidato al cuore del padre.

Di grande valore la scelta di Anna Felicetta di incidere nella propria terra d’origine, abbattendo i pregiudizi e dimostrando che la qualità artistica non conosce limiti territoriali.

“E mi accarezzo per ritrovare

Quel calore che mi hai dato

L’ amore tuo che sa brillare

Anche nel freddo che ho trovato”

Anna Felicetta Cosentino, poetessa autodidatta e scrittrice per passione, nasce a Polla (Salerno) nel 1985 e vive oggi a Lauria, in provincia di Potenza. Cresciuta ai piedi del Monte Sirino, ha trovato nella natura la sua prima e più fedele maestra: i boschi, le nuvole, il silenzio delle alture sono diventati per lei linguaggio, metafora e rifugio. Fin da bambina coltiva l’amore per la scrittura come spazio di libertà e introspezione, luogo in cui custodire le emozioni più intime e restituirle in forma di parola.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

