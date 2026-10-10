Lazio, Confeuro e Accademia IC incontrano il consigliere regionale Leodori

“Nella giornata di ieri, il presidente nazionale Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso, e il presidente di Accademia Iniziativa Comune, Carmela Tiso, hanno incontrato a Roma Daniele Leodori, attuale consigliere regionale del Pd e segretario del Partito Democratico Lazio, per un confronto sulla condizione attuale e sulle prospettive del settore agricolo, e non solo. “Al centro dell’incontro, i temi legati alla salute del comparto primario, alle proposte per incentivare l’imprenditoria giovanile in agricoltura, al ricambio generazionale nelle campagne del Lazio e alla situazione del comparto agricolo nel territorio di Roma, che ricordiamo essere il comune agricolo più grande d’Europa, e nelle altre province laziali: Frosinone, Viterbo, Rieti e Latina. Dialogo incentrato anche sugli aspetti più sociali del territorio: dalla tutela della comunità del Lazio alle politiche migratorie, dalla formazione all’inserimento al lavoro nella agricoltura. È stato un incontro proficuo e costruttivo – hanno dichiarato i presidenti di Confeuro e Accademia Iniziativa Comune – che conferma la nostra volontà di mantenere un dialogo aperto e collaborativo con tutte le istituzioni locali. Solo attraverso un confronto costante infatti possiamo individuare strumenti concreti per tutelare e valorizzare il futuro delle famiglie, nonché il lavoro dei piccoli e medi agricoltori, veri custodi del territorio e dell’ambiente ”. Da Confeuro e Accademia Iniziativa Comune hanno poi concluso: “Ringraziamo il consigliere regionale Daniele Leodori per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei nostri confronti. Più in generale, rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con le amministrazioni di tutti i livelli per promuovere politiche di sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione nel mondo sociale e agricolo, fondamentali per garantire un futuro solido ai piccoli e medi agricoltori del nostro territorio”.