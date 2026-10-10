Ernyaldisko presenta la 23ª Fiera del disco, cd e vinile, nuovo, usato e da collezione, a Pescara

(Ingresso gratuito)

Vinili introvabili, prime stampe, edizioni limitate e memorabilia: torna la Fiera del Disco più fornita del Centro-Sud Italia.

Ernyaldisko presenta la 23ª Fiera del disco a Pescara – i dettagli

Oggi e domani dalle ore 10:00 alle ore 20:00, pressoil Porto Turistico, al Padiglione “D. Becci” sul Lungomare Papa Giovanni XXIII torna a grande richiesta la Fiera del Disco.

Ad attendervi a Pescara, nella suggestiva cornice del porto, ci saranno 70 espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati da Ernyaldisko, specializzati in diversi generi musicali: una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Durante la Fiera del Disco sarà inoltre possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Collezionisti e amanti della buona musica potranno godersi due giornate a ingresso gratuito e ricche di musica.

A Pescara spiccherà di nuovo un’esclusiva assoluta proposta da Ernyaldisko: il disco Diario Carboni di Luca Carboni che tanto successo ha riscosso nelle fiere 2026 organizzate proprio da Ernyaldisko. Per la prima volta, questo lavoro, è stato pubblicato in vinile: un’uscita dunque imperdibile per i fan di Luca Carboni e chi colleziona e ama la musica. Si tratta di un progetto di particolare rilievo nella carriera del cantautore bolognese, che raccoglie brani live, inediti, registrazioni in studio e il duetto con Jovanotti.

Ernyaldisko

Con oltre 20 anni di attività, le Fiere del Disco organizzate da Ernyaldisko sono oggi considerate tra le più importanti e fornite d’Italia: la qualità e la varietà degli espositori selezionati da tutto il territorio nazionale, l’ampiezza del catalogo proposto – tra vinili, CD e rarità da collezione – e i lunghi anni di esperienza maturata nel settore fanno di ogni tappa un appuntamento di riferimento imperdibile per collezionisti e appassionati di musica.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento, a Genova e in Italia, per tutti coloro che amano la buona musica. Quello di Ernyaldisko è un vero e proprio progetto culturale curato da Marco, e ispirato alla sua grande passione per la musica e il vinile.

Gli shop di Ernyaldisko

Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al record shop in Via Galata a Genova, ai numerosi temporary shop sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare dischi e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, progetto presente in tutta l’Italia, da Nord a Sud.

La 23ª Fiera del Disco di Pescara vi aspetta dunque oggi e domani, presso il Porto Turistico Marina di Pescara, in Via Papa Giovanni XXIII e sarà apertadalle ore 10:00 alle ore 20:00, ingresso gratuito. Non è infine necessaria la prenotazione.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

