Ernyaldisko presenta la 23ª Fiera del disco, cd e vinile, nuovo, usato e da collezione, a Pescara
(Ingresso gratuito)
Vinili introvabili, prime stampe, edizioni limitate e memorabilia: torna la Fiera del Disco più fornita del Centro-Sud Italia.
Ernyaldisko presenta la 23ª Fiera del disco a Pescara – i dettagli
Oggi e domani dalle ore 10:00 alle ore 20:00, pressoil Porto Turistico, al Padiglione “D. Becci” sul Lungomare Papa Giovanni XXIII torna a grande richiesta la Fiera del Disco.
Ad attendervi a Pescara, nella suggestiva cornice del porto, ci saranno 70 espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati da Ernyaldisko, specializzati in diversi generi musicali: una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.
Durante la Fiera del Disco sarà inoltre possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Collezionisti e amanti della buona musica potranno godersi due giornate a ingresso gratuito e ricche di musica.
A Pescara spiccherà di nuovo un’esclusiva assoluta proposta da Ernyaldisko: il disco Diario Carboni di Luca Carboni che tanto successo ha riscosso nelle fiere 2026 organizzate proprio da Ernyaldisko. Per la prima volta, questo lavoro, è stato pubblicato in vinile: un’uscita dunque imperdibile per i fan di Luca Carboni e chi colleziona e ama la musica. Si tratta di un progetto di particolare rilievo nella carriera del cantautore bolognese, che raccoglie brani live, inediti, registrazioni in studio e il duetto con Jovanotti.
Ernyaldisko
Con oltre 20 anni di attività, le Fiere del Disco organizzate da Ernyaldisko sono oggi considerate tra le più importanti e fornite d’Italia: la qualità e la varietà degli espositori selezionati da tutto il territorio nazionale, l’ampiezza del catalogo proposto – tra vinili, CD e rarità da collezione – e i lunghi anni di esperienza maturata nel settore fanno di ogni tappa un appuntamento di riferimento imperdibile per collezionisti e appassionati di musica.
Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento, a Genova e in Italia, per tutti coloro che amano la buona musica. Quello di Ernyaldisko è un vero e proprio progetto culturale curato da Marco, e ispirato alla sua grande passione per la musica e il vinile.
Gli shop di Ernyaldisko
Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al record shop in Via Galata a Genova, ai numerosi temporary shop sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare dischi e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, progetto presente in tutta l’Italia, da Nord a Sud.
La 23ª Fiera del Disco di Pescara vi aspetta dunque oggi e domani, presso il Porto Turistico Marina di Pescara, in Via Papa Giovanni XXIII e sarà apertadalle ore 10:00 alle ore 20:00, ingresso gratuito. Non è infine necessaria la prenotazione.