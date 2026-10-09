I Dream After Death pubblicano oggi “Lost in Space”, il loro secondo singolo, disponibile in streaming su Spotify e su tutte

le piattaforme digitali. Il brano segue “Dream After Death”, il primo singolo uscito l’11 settembre 2026.

I Dream After Death pubblicano oggi “Lost in Space”

È una canzone che parla del silenzio, della solitudine e di quella sensazione di fluttuare senza peso in un’immensità

senza confini, a milioni di anni luce da qualsiasi approdo.

Parla della sensazione di sentirsi un granello nel vuoto, circondati dall’oscurità e dalle stelle, con un’unica domanda:

dov’è il luogo che possiamo chiamare “casa”?

Lo spazio diventa insieme minaccia e meraviglia, e il ritornello condensa questa tensione in un’unica domanda: dove si

trova un luogo che sia davvero nostro?

L’artwork porta in immagini la stessa idea. Un astronauta con il volto di teschio cammina tra nebulose, pianeti e

costellazioni, in un’illustrazione dal gusto vintage, tra blu notturni e riflessi color rame. È la figura perfetta per un nome,

Dream After Death, che parla di sogni oltre i confini della vita.

Biografia

Nati nel 2025, i Dream After Death sono una band emo / post-hardcore / punk.

Il suono nasce dall’incontro tra la teatralità emotiva dei My Chemical Romance, la grinta dei Bullet for My Valentine e la precisione aggressiva dei Trivium.

Ne escono chitarre taglienti e melodiche, riff pesanti, ritmiche che non lasciano respiro e voci potenti. I testi parlano di perdita, ansia, rinascita e della speranza che si accende proprio quando si tocca il fondo.

Il percorso discografico è iniziato l’11 settembre 2026 con il singolo “Dream After Death”, seguito oggi, 9 ottobre 2026, da “Lost in Space”. Altri tre singoli usciranno nei prossimi mesi.

La band é composta da:

Daniele Ferretti (voce)

Giuseppe Di Ridolfo (chitarra)

Andrea Giuliani (chitarra)

Francesco Nallira (basso)

Giorgio Giorgini (batteria)

Ascolta “Lost in space”

https://open.spotify.com/track/3V9oTTN64jksmKVfYQXAhB



Contatti e link ufficiali

Linktree (social, streaming e contatti): linktr.ee/dreamafterdeath

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

