VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Arte Musica e Letteratura

I Dream After Death pubblicano oggi “Lost in Space”

DiMarco Vittoria

Ott 9, 2026 #Dream After Death, #Singoli
I Dream After Death pubblicano oggi Lost in Space

I Dream After Death pubblicano oggi “Lost in Space”, il loro secondo singolo, disponibile in streaming su Spotify e su tutte
le piattaforme digitali. Il brano segue “Dream After Death”, il primo singolo uscito l’11 settembre 2026.

I Dream After Death pubblicano oggi “Lost in Space”

È una canzone che parla del silenzio, della solitudine e di quella sensazione di fluttuare senza peso in un’immensità
senza confini, a milioni di anni luce da qualsiasi approdo.
Parla della sensazione di sentirsi un granello nel vuoto, circondati dall’oscurità e dalle stelle, con un’unica domanda:
dov’è il luogo che possiamo chiamare “casa”?
Lo spazio diventa insieme minaccia e meraviglia, e il ritornello condensa questa tensione in un’unica domanda: dove si
trova un luogo che sia davvero nostro?
L’artwork porta in immagini la stessa idea. Un astronauta con il volto di teschio cammina tra nebulose, pianeti e
costellazioni, in un’illustrazione dal gusto vintage, tra blu notturni e riflessi color rame. È la figura perfetta per un nome,
Dream After Death, che parla di sogni oltre i confini della vita.

Biografia

Nati nel 2025, i Dream After Death sono una band emo / post-hardcore / punk.
Il suono nasce dall’incontro tra la teatralità emotiva dei My Chemical Romance, la grinta dei Bullet for My Valentine e la precisione aggressiva dei Trivium.
Ne escono chitarre taglienti e melodiche, riff pesanti, ritmiche che non lasciano respiro e voci potenti. I testi parlano di perdita, ansia, rinascita e della speranza che si accende proprio quando si tocca il fondo.
Il percorso discografico è iniziato l’11 settembre 2026 con il singolo “Dream After Death”, seguito oggi, 9 ottobre 2026, da “Lost in Space”. Altri tre singoli usciranno nei prossimi mesi.
La band é composta da:
Daniele Ferretti (voce)
Giuseppe Di Ridolfo (chitarra)
Andrea Giuliani (chitarra)
Francesco Nallira (basso)
Giorgio Giorgini (batteria)

Ascolta “Lost in space”

https://open.spotify.com/track/3V9oTTN64jksmKVfYQXAhB


Contatti e link ufficiali

Linktree (social, streaming e contatti): linktr.ee/dreamafterdeath

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

“Semu a mari ’mbare”, gli Amennula raccontano la precarietà del presente attraverso l’ironia popolare

Ott 9, 2026 Marco Vittoria
Abruzzo Arte Eventi e Viaggi Musica e Letteratura

THE GUITAR: INTERNATIONAL ADRIATIC FESTIVAL

Ott 8, 2026 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

John Coltrane: cento anni dalla nascita di un genio

Ott 8, 2026 Marco Vittoria

You missed

Arte Musica e Letteratura

I Dream After Death pubblicano oggi “Lost in Space”

9 Ottobre 2026 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

“Semu a mari ’mbare”, gli Amennula raccontano la precarietà del presente attraverso l’ironia popolare

9 Ottobre 2026 Marco Vittoria
News

Dal 2025 a “Tanto Resti Qui”: le nuove tappe del percorso musicale REVOC

9 Ottobre 2026 Marco Vittoria
News

Agroalimentare, Confeuro: “Promozione non basta: politiche immediate e strutturali”

9 Ottobre 2026 Marco Montini