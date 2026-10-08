THE GUITAR: INTERNATIONAL ADRIATIC FESTIVAL

31th edition – 8 october / 22 november 2026

Pescara, Spoltore, Città Sant’Angelo, Penne, Loreto Aprutino

CONCERTS, COMPETITION, MASTERCLASSES, LUTHIER

La 31a edizione del Festival Internazionale dell’Adriatico si svolgerà dall’8 ottobre al 22 novembre 2026.

Si tratta di un’iniziativa musicale di alto valore culturale e divulgativo. Nata nel 1996 e interamente dedicata alla chitarra, rappresenta un’occasione di crescita sociale per il territorio, dalla notevole ricaduta turistico-culturale per la città di Pescara e per la sua intera area metropolitana.

La prima sezione del festival comprende una serie di appuntamenti concertistici che si terranno a Spoltore, Città Sant’Angelo, Penne e Loreto Aprutino e infine a Pescara con ben 8 giornate.

Tra gli ospiti della rassegna, tutti nomi importanti e legati al mondo affascinante e variegato della storia della chitarra, ci saranno importanti personaggi internazionali. Articolato ed intenso, il Festival include sia la tradizione classica che i linguaggi sperimentali ed innovativi. Prestigiosa la partecipazione di noti solisti come quella del torinese Maurizio Colonna, del chitarrista-compositore ceco di origine ucraina Štěpán Rak, dell’olandese Niels Eikelboom, del venezuelano Gabriel Guillen, del brasiliano Gahuer Carrasco, dello statunitense Mesut Ozgen, insieme a numerosi ed importanti italiani. Non mancheranno formazioni piene di contaminazioni etniche capeggiate dall’abruzzese Davide Di Ienno, dal campano Gianluca Marino e dal siciliano Fabio Maida, o dal sound jazzistico con il trio di Lello Tiberio. Di grande richiamo sarà la presenza di Marco Battaglia, che interpreta pagine musicali dell’800 con chitarre originali dell’epoca, di esponenti della tradizione latino-americana, come quella del chitarrista pugliese Luciano Pompilio, di virtuosi della musica etnico-andalusa, come quella di Juan Lorenzo. Inoltre particolarmente significativa sarà l’esibizione di numerosi giovani chitarristi, tutti plurimpremiati in concorsi internazionali, come i napoletani Nino D’Amico e Vittoria Cardone e il pugliese Antono Fiorentino.

Faranno da cornice ai concerti una seconda sezione del festival dedicata al Concorso, aperto a studenti e musicisti di diversa età e nazionalità, e una terza sezione, quella delle Masterclasses, affidate agli stessi interpreti inseriti nel programma.

A richiamare ulteriormente l’attenzione sul festival sarà la Mostra di Liuteria, alla quale parteciperanno i migliori costruttori di strumenti a corde, consentendo a studenti, professionisti e appassionati di provare e confrontare chitarre di prestigio.

Il primo fine settimana inizia giovedì 8 ottobre 2026 a Spoltore presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso con il concerto del giovane duo napoletano, composto da Vittoria Cardone e dal virtuoso Nino D’Amico, vincitore di oltre 40 concorsi in tutto il mondo.

Si proseguirà venerdì 9 ottobre presso il Teatro Comunale di Città Sant’Angelo con il trio abruzzese composto dalla cantante Sandra Iacobucci, da Lello Tiberio, chitarrista jazz di lunga esperienza, e dal contrabbassista Tommaso Paolone.

Sabato 10 ottobre presso il Teatro Comunale di Penne si esibirà il duo siciliano, davvero eclettico e performante, composto dal clarinettista Emanuele Anzalone e dal chitarrista Fabio Maida.

E infine, domenica 11 ottobre a Loreto Aprutino nella bellissima Chiesa della Madonna delle Grazie toccherà al duo pugliese di San Giovanni Rotondo, composto dalla giovane cantante Giusy Mriam Pompilio, che verrà accompagnata da suo padre Luciano Pompilio, chitarrista di grande esperienza tra i più apprezzati a livello internazionale.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 19.00 e saranno ad ingresso gratuito.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

