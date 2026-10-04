ROMA. POLIZIA DI STATO SVENTA TENTATIVO DI OCCUPAZIONE A VIA DI TOR CERVARA. TRE SOGGETTI DENUNCIATI E IMMOBILE RIAFFIDATO ALLA PROPRIETÀ

Il tentativo di intrusione si è registrato nel corso della mattinata, allorquando, presso uno stabile in disuso sito in via di Tor Cervara, è stata segnalata la presenza di circa 20 soggetti intenzionati a fare accesso all’interno del sito col chiaro intento di occuparlo senza titolo.

L’immediato intervento degli equipaggi della Polizia di Stato, sotto la regia del IV Distretto di P.S. San Basilio, ha consentito di neutralizzare la progettualità in atto, liberando gli spazi dove già i primi componenti del gruppo si erano introdotti.

Nel dettaglio, tre soggetti trovati all’interno del perimetro immobiliare sono stati accompagnati presso il protetto ufficio di Polizia e, all’esito degli accertamenti di rito, sono stati denunciati per invasione di terreni ed occupazione di edifici. Per uno dei tre è scattata altresì la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello.

Il sito oggetto del tentativo di occupazione, poi sventato dall’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato, risulta ubicato a poca distanza rispetto allo stabile fantasma di via Cesare Tallone, presidiato h24 da giorni dalle Forze di polizia all’esito di ripetuti interventi di sgombero e di messa in sicurezza.

Non si esclude, pertanto, che il tentativo di occupazione possa essere riconducibile alla paternità di soggetti ormai allontanati dal sito di via Cesare Tallone, la cui tesi appare peraltro avvalorata dal fatto che uno dei tre denunciati nella mattinata odierna dal IV Distretto di P.S. San Basilio è stato già identificato il 30 settembre scorso in occasione dell’intervento effettuato proprio presso lo stabile di Via Cesare Tallone.