Un viaggio tra paranormale, fantapolitica e avventura

Maria Laura Loi pubblica il romanzo “Indagine nel paese senza tempo”, un’opera travolgente che fonde antiche leggende, politica e immaginazione. Il libro rappresenta il prosieguo del precedente romanzo “Il popolo che cammina nelle tenebre”, in cui l’autrice ha descritto in forma romanzata le storture e le ombre della Pubblica Amministrazione italiana.

Sullo sfondo della Nuova Repubblica Federale di Sardegna, un gruppo di Agenti di Polizia approda nella ricostituita Baronia di Teulat. Camuffati da innocui turisti in vacanza, gli agenti hanno la missione segreta di svelare l’identità dei veri padroni del pianeta. Il loro arrivo coincide con un importante Summit internazionale, ma la situazione precipita: la squadra finisce nel mirino di una spietata organizzazione, decisa a mettere le mani su un prezioso manufatto antico e su un enigmatico manoscritto. Seguendo le tracce del Marchese Romualdo II, gli agenti si rendono conto che la loro ricerca non li sta conducendo soltanto in un altro luogo, ma in un altro tempo.

Per questo romanzo, la scrittrice si è ispirata a una suggestiva leggenda sarda legata ai bombardamenti alleati del 1943. In quell’anno di guerra, una sconosciuta e preziosa reliquia fu portata in salvo dalla Cattedrale di Cagliari verso Teulada da una famiglia di sfollati; la storia narra che l’oggetto venne custodito in un paese parallelo e atemporale, celato tra le pieghe del tempo, dove riposano tesori inestimabili e pericoli inenarrabili.

“La civiltà occidentale, un tempo culla della Civiltà e dei Diritti Umani comunemente intesi, aveva rinnegato se stessa, la propria storia e i propri valori a caro prezzo conquistati, avendo improntato le proprie politiche all’affermazione di uno sfrenato edonismo e sconfinato individualismo, espressione entrambi delle più disumane aberrazioni.”

Maria Laura Loi è originaria di Teulada, un antico borgo sardo lambito dal mare e protetto dalle montagne. Madre di quattro figli e appassionata di storia, poesia e letteratura, ha intrapreso studi di ambito classico e giuridico. Dalla sua concreta esperienza professionale come agente di Polizia, tuttora in servizio, ha tratto l’ispirazione per dar vita a una serie narrativa capace di coniugare tono tragicomico, impegno civile e invenzione fantastica.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

