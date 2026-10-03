Lucia Scarcella presenta il volume “BPA (Blood Pattern Analysis) – Scienza, errori e verità”

Un’analisi rigorosa su repertamento, Bloodstain Pattern Analysis e prevenzione degli errori di giudizio nelle indagini giudiziarie

La Dott.ssa Lucia Scarcella pubblica ““BPA (Blood Pattern Analysis) – Scienza, errori e verità”, la sua nuova opera focalizzata sul corretto approccio metodologico alle scene del crimine, evidenziando l’assoluta necessità di una formazione specialistica e di una costante sperimentazione sul campo.

Il testo affronta in modo chiaro e divulgativo le criticità operative che con frequenza si verificano nei casi di cronaca giudiziaria: un sopralluogo svolto in modo errato o superficiale comporta irrimediabilmente la perdita o il danneggiamento di elementi di prova decisivi, fondamentali per stabilire la colpevolezza o l’innocenza di un sospettato.

Il lavoro parte dall’analisi dei cosiddetti “errori di pensiero” e bias cognitivi degli operatori, per poi passare all’impiego corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti, calzari e materiali sterili, fondamentali per evitare la contaminazione del sito. L’opera approfondisce l’uso corretto e la conoscenza delle polveri dattiloscopiche e dei differenti reagenti chimici, strumenti non di rado impiegati in modo inadeguato o trascurati poiché poco noti.

Una sezione centrale del libro è dedicata alla Bloodstain Pattern Analysis (BPA), la disciplina che ricostruisce la dinamica di un crimine violento partendo dall’analisi della forma e della distribuzione delle macchie di sangue. Con il supporto di illustrazioni, spiegazioni accessibili e brevi contributi video, l’autrice mostra come la BPA non possa prescindere dallo studio ematologico e dalla riproduzione sperimentale in laboratorio dei pattern ematici e dei singoli accadimenti.

Il libro completa la sua panoramica con un focus su metodologie investigative preziose ma poco utilizzate, quali la cheiloscopia e la grafologia forense.

“L’interesse verso la BPA non riguarda soltanto i professionisti del settore. Studenti, appassionati e semplici curiosi si avvicinano sempre più spesso a questa disciplina, attratti dal suo legame con la cronaca e con l’idea di una scienza applicata alla ricerca della verità. Questo interesse è legittimo e rappresenta un’opportunità, a condizione che sia accompagnato da una corretta informazione e da una visione realistica delle potenzialità e dei limiti della disciplina.”

La Dott.ssa Lucia Scarcella vanta una trentennale e variegata esperienza nel settore investigativo e forense. Esordisce nei primi anni ’90 come investigatrice privata presso le principali agenzie dell’epoca. Inizia i suoi studi universitari in Scienze dell’Investigazione all’Università dell’Aquila, per poi conseguire la Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Novedrate, 2010 – tesi su “Anoressia Nervosa”) e la Laurea Magistrale in Psicologia (Marconi Roma, 2012, votazione 110/110 con tesi su “Setting o Set nel colloquio psicologico”). È iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio ed è esperta in psicodiagnosi clinica e forense, profiling, PNL, tecniche di coerenza cardiaca, gestione dello stress e ipnosi per i disturbi d’ansia.

Nel 2000, a soli 26 anni, fonda a Perugia l’agenzia investigativa Detectivpol, risultando tra le più giovani e tra i primi professionisti in Italia ad ottenere la licenza per le investigazioni difensive in ambito penale. Titolare di licenze prefettizie TULPS per investigazioni civili e penali, si è occupata di consulenze alla difesa penale, rintraccio testimoni, ricostruzione di incidenti stradali, indagini assicurative e indagini nel campo delle sette religiose per la tutela dei giovani.

Il suo percorso formativo include un Master di I livello in Psicodiagnosi Giuridico-Peritale (C.I.F.R.I.C.), un Master di I livello in Antropologia Filosofica e Forense (Pontificia Facoltà San Bonaventura, 2011), un Master di II livello in Antropologia, Criminologia Applicata e Analisi Forense (2012), oltre al corso di perfezionamento in Antropologia Forense e Scienze Investigative (2013). Ha approfondito lo studio della mente e del comportamento umano con corsi di Comunicazione Non Verbale (CNV-CSR Gorizia con Marco Pacori), un corso in Operational Body Language of Lies presso la Condor Academy, attestati in Ipnosi Clinica (EIIP con il Prof. Peter J. Hawkins), un Master in Scientific Hypnotherapy E.R.T. (Tom Silver con uso di EEG) e corsi PNL-Coaching Hypnosis presso l’Istituto ISI-CNV di Nizza con il Prof. Marco Paret. Si è inoltre formata in sanità, disabilità cognitive, test WAIS (Istituto Italiano Wartegg), disturbo da gioco d’azzardo (GPQ), naturopatia (A.I.O.C. Italia), fiori di Bach, medicina nutrizionale, metabolomica e Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS).

Specializzata in Criminalistica e ricerca di prove su campo, si è addestrata con l’azienda statunitense SIRCHIE (Evidence Collection Training e Advanced Crime Scene Technology). È operatore qualificato e membro internazionale IABPA per la Bloodstain Pattern Analysis (livello base e avanzato con l’istruttore Martin Eversdijk), possiede le abilitazioni Forensic Approach to Scene Examination & Investigation (F4U Roma/Germania), Fotografia Forense F4U (con uso di UV, IR, NIR), Ricostruzione Incidenti Stradali Livello A1 (ACTAR Forensiceye) e Balistica Terminale (UNISED Milano). Ha partecipato ad addestramenti di Criminal Profiling con Peter Smerick (ex formatore dell’FBI Academy di Quantico) e a moduli AISF su Cybercrime, Digital Forensic, Sex Crime Investigation e Crime Mapping con software ArcGIS.

Nel settore della scrittura, possiede il Diploma triennale in Grafologia Francese (AGIF Roma), la specializzazione in Grafologia Peritale (Istituto Seraphicum di Roma), il corso in Perizia Calligrafica (ARIGRAF) e la specializzazione in Grafologia Medica (CIGME). È iscritta al Ruolo Periti ed Esperti della CCIAA di Roma.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di Professore Universitario presso l’Università Popolare degli Studi di Milano (sede di Roma) per le cattedre di “Principi di Psicoanalisi” e “Principi di Psicologia”, ed è stata docente in corsi di alta formazione per Coopacai Phoenix.

Ha operato come Perito presso la Sezione 8ª del Tribunale Penale di Roma (2014-2023), svolge attività di CTP e CTU presso i Tribunali Civile e Penale e lavora come Criminologo perito presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ha svolto tirocini formativi con la Croce Rossa Italiana (qualifiche OTI, OSES, BEBS e supporto alle tossicodipendenze presso Villa Maraini e Progetto Carcere) e in selezione del personale e counseling scolastico. È associata all’Associazione Penelope Lazio per la ricerca delle persone scomparse, parla inglese avanzato e arabo (livello medio, diplomata presso l’Istituto Nallino).

Autrice di saggi sul profiling, sul linguaggio del corpo e sulla BPA, conduce regolarmente esperimenti specifici di laboratorio per la riproducibilità dei pattern ematici e dei reagenti chimici.

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Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/bpa-bloodstain-pattern-analysis-bpa-libro-lucia-scarcella/e/9791257621483

Sito: https://www.luciascarcella.it

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

