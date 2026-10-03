Giovanni Ceroni: prima ancora del libro, l’idea che ha generato “La Lama Invisibile”

Con l’Edizione Premium che riunisce i primi due volumi della collana, l’ingegnere e coach strategico non propone un manuale di Programmazione Neuro-Linguistica, ma una chiave di lettura della struttura invisibile che orienta il modo in cui interpretiamo l’esperienza, comunichiamo e cambiamo

Prima di essere un libro, “La Lama Invisibile” è un’idea: esiste una struttura invisibile che, ogni giorno, guida pensieri, parole e scelte, spesso senza che ce ne accorgiamo. Non una collana sulla Programmazione Neuro-Linguistica, ma un percorso editoriale che offre una chiave di lettura di quella struttura, di cui i libri sono il mezzo attraverso cui l’idea prende forma. È da questa convinzione che nasce il lavoro di Giovanni Ceroni, di cui “La Lama Invisibile – PNL Strategica” rappresenta la prima, naturale conseguenza: l’Edizione Premium che riunisce in un unico volume i Volumi I e II della collana “The Invisible Blade Method”, pubblicata in self publishing tramite Kindle Direct Publishing. Il libro propone un percorso in due tempi, lo stesso principio che orienta l’intera opera: prima riconoscere i meccanismi che guidano pensieri, emozioni e comportamenti, poi imparare a intervenire su di essi.

La prima parte accompagna il lettore nel riconoscimento dei meccanismi che organizzano l’esperienza quotidiana: i tre cancelli istintivo, emotivo e cognitivo, le euristiche e i bias cognitivi, il dialogo interno, i sistemi rappresentazionali, i segnali oculari d’accesso e i metaprogrammi. Un percorso pensato per portare a galla ciò che, nella maggior parte dei casi, resta sotto la soglia dell’attenzione.

“Non sei bloccato dalla realtà che vivi.

Sei bloccato dal modo in cui la stai interpretando.”

La seconda parte introduce gli strumenti per intervenire su quella struttura: il lavoro sulle sottomodalità, la creazione e l’uso delle àncore, le tecniche di Swish e Spinning Feelings, la Ristrutturazione di Significato e di Contesto, fino al Milton Model e al Meta Modello applicati alla comunicazione, alla vendita e alla negoziazione. Oltre quattrocento pagine arricchite dalle illustrazioni originali di Sofia Montalti, in arte Brodino di Giuggiole, che accompagnano il lettore lungo l’intero percorso.

Certificato Mental Coach Professionista dalla Society of NLP fondata da Richard Bandler, Giovanni Ceroni si è formato direttamente con Richard Bandler, conseguendo sia il titolo di Master Advanced Practitioner of NLP sia la certificazione in Neuro Hypnotic Repatterning rilasciata dalla Society of NLP.

Ingegnere edile da oltre venticinque anni, nel corso della propria attività professionale ha imparato che, dietro ogni struttura, esistono elementi che non sono immediatamente visibili ma che ne determinano il funzionamento. La stessa curiosità lo ha portato a osservare il comportamento umano, dove pensieri, emozioni, decisioni e comunicazione sembrano essere organizzati da una struttura altrettanto invisibile.

Da questa osservazione nasce “La Lama Invisibile”. Non considera la Programmazione Neuro-Linguistica un semplice insieme di tecniche, ma una chiave di lettura per comprendere come le persone costruiscono la propria esperienza e, quando necessario, imparano a modificarla in modo intenzionale. Il progetto editoriale nasce proprio con questo obiettivo: offrire una mappa che aiuti a comprendere come, perché e quando utilizzare questi strumenti.

Questa prospettiva continua ancora oggi ad accompagnare sia la sua attività di ingegnere sia quella di coach strategico al servizio di persone, imprese e società. In entrambi gli ambiti, la comprensione delle strutture invisibili che orientano percezioni, decisioni e comportamenti costituisce uno degli elementi distintivi del suo approccio professionale. L’Edizione Premium rappresenta la prima sintesi di questo percorso, destinato a completarsi con il terzo volume della collana.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

