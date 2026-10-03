Gabriella Candida Candeloro pubblica il romanzo “Tutta colpa di Alfredo”

Un’intensa storia di rinascita e complicità

“Tutta colpa di Alfredo” è l’opera narrativa firmata da Gabriella Candida Candeloro: un romanzo intimo e profondo che intreccia la delicatezza della danza, la ricerca della propria libertà interiore e una travolgente storia d’amore vissuta ai confini della legalità e del pericolo.

La vicenda ruota attorno a Valentina, un’ex ballerina minuta e rigorosa che affronta la vita con la cautela di un’animale selvatico, sempre alla ricerca di una “via di fuga” per far scorrere la propria energia interiore. In seguito a una misteriosa e perentoria chiamata, Valentina lascia Bologna per raggiungere il suggestivo borgo di Sperlonga. Qui, seguendo un enigmatico percorso che la condurrà nel cuore della “Spelonca“, una maestosa dimora sotterranea incastonata nella roccia a strapiombo sul mare, ritroverà Alfredo.

Alfredo è un uomo affascinante e riservato, legato a doppio filo alla tutela del mare e dei fondali dell’Arcipelago Pontino. Incalzato dalle conseguenze di una scelta etica che lo ha visto collaborare con la giustizia contro i reati ambientali, vive protetto nell’ombra. Tra messaggi in codice, silenzi complici, ritmi di tango e il richiamo ancestrale del mare, i due protagonisti scopriranno un modo profondo e del tutto nuovo di “vedersi” e fidarsi l’uno dell’altra.

Con uno stile fluido e ricco di richiami letterari e musicali, dalle atmosfere di John Steinbeck alle suggestioni di Fabrizio De André e Vasco Rossi, Gabriella Candida Candeloro regala una narrazione in cui la bellezza diventa uno strumento di salvezza.

“Valentina lo sapeva, doveva ancora scendere nella fogna maleodorante o esibirsi nel circo vanaglorioso delle apparenze. Ma la via era presa, prima o poi sarebbe arrivata ineluttabilmente al mare.”

Gabriella Candida Candeloro nasce nel 1969 a Guardiagrele (CH), nel cuore del Parco Nazionale della Majella, per poi trasferirsi in giovane età in provincia di Reggio Emilia, a Brescello. Attualmente, l’autrice abita a Cadelbosco di Sopra. Lettrice vorace fin dall’età di cinque anni, scopre precocemente la scrittura come uno strumento autentico e viscerale per decifrare la realtà e dare forma alle immagini apparse nei sogni.

Il suo percorso professionale prende avvio dalle arti figurative: dopo gli studi in decorazione pittorica e restauro presso l’I.S.A. “Paolo Toschi” di Parma, lavora per diversi anni nell’artigianato artistico, tra ceramica e restauro ligneo, e nella grafica tecnica aziendale. Parallelamente, sviluppa un profondo interesse per le neuroscienze e la motricità, redigendo ricerche sulle disprassie motorie e seguendo, da auditore, il master triennale del Centro Studi Delacato di Sorrento focalizzato sulle neuroatipicità e l’autismo; si tratta di un cammino che nel 2024 la porta a conseguire la qualifica di Operatore di Arteterapia riabilitativa (con Scholistico Italia, che le permette di affiancare alla scrittura un impegno concreto nel sostegno a processi creativi ed educativi orientati al benessere) e a certificarsi come mindset coach.

Attiva nel panorama editoriale fin dal 2011, lavora come redattrice, editor, ghost writer e scout letterario, collaborando negli anni con la web-zine Kultural, con la rivista “Appunti a Margine” e attualmente con Divergenze Edizioni, per cui ha curato l’apparato critico del romanzo e testo teatrale “Mariposa” di Lucia Rossetti e Manuel Maria Turolla. La sua formazione teatrale, arricchita dai laboratori con Rosario Palazzolo e Antonio Fava, l’ha condotta a firmare il monologo sulla pazzia “Out of Order”, messo in scena a Palermo e successivamente edito da Santiago Edizioni all’interno della raccolta “Cartoline dall’Orlo”.

Il suo esordio in versi avviene con una raccolta di poesie edita da Ursini Editore, a cui fa seguito la prolifica collaborazione con Pub Me. Per questa casa editrice firma nel 2020 il racconto noir “Il Palo” inserito nella raccolta a tema Halloween, la silloge natalizia “Christmas Red” e il romanzo giallo a sfondo ecologista “Tutta colpa di Alfredo”. Nel 2023 esplora anche la letteratura per ragazzi dando alle stampe la favola “Dib il Drago” con lo pseudonimo Candida Dida. Nella sua scrittura l’impegno sociale è centrale: con “Tutta Colpa di Alfredo” ha unito la suspense investigativa alla sensibilizzazione sui reati ambientali e sull’inclusione, devolvendo parte dei proventi delle vendite alla ONLUS AIDEE.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

