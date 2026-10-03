Emanuela Ricco pubblica il romanzo “Il filo diretto del tuo sentire”

Un’intensa storia sulle ferite del passato e i legami che resistono al tempo

“Il filo diretto del tuo sentire” è l’opera narrativa firmata da Emanuela Ricco: un romanzo intimo e profondo che esplora il viaggio emotivo della protagonista tra un presente segnato dall’emergenza, i ricordi d’infanzia e la ricerca di una riconciliazione con il proprio passato. Pubblicato da Bookabook e nato grazie al sostegno della comunità di lettori attraverso la campagna di crowdfunding dell’editore, il libro affronta con profonda delicatezza i temi della famiglia, del trauma, dell’affido e della complessità dei legami fraterni.

La vicenda ruota attorno ad Aristea, un’infermiera con una vita rigidamente organizzata e scandita dai turni di notte. La sua routine viene improvvisamente stravolta quando scopre che suo fratello Jovan, soldato da tempo lontano e con cui ha un rapporto complesso e irrisolto, è ricoverato in rianimazione a Roma in seguito a un grave incidente in missione.

Accorsa al suo capezzale, Aristea si ritrova di fronte a un corpo inerme e ai fantasmi della propria storia. Attraverso oggetti riemersi dai ricordi, come un’antica edizione de “L’isola del tesoro” e un disegno dimenticato, la narrazione ripercorre l’infanzia difficile di Aristea al fianco di una madre fragile, il suo ingresso in comunità e l’arrivo nella famiglia affidataria in Val di Funes. Lì, l’incontro con i fratelli Valerio e Jovan ha segnato l’inizio di un legame viscerale e tempestoso, un “filo diretto” capace di sfidare il tempo, le incomprensioni e i dolori mai del tutto rimarginati.

Lo stile fluido ed evocativo di Emanuela Ricco regala una narrazione in cui l’alternanza tra la tensione del presente e i toni intensi delle memorie trasforma la riscoperta degli affetti in uno strumento di salvezza.

“Se avesse saputo che anni dopo le vite di ognuno di loro si sarebbero sgretolate pezzo per pezzo, si sarebbe guardata bene dall’essere felice.”

Emanuela Ricco è nata tra il Vesuvio e il mare, a Castellammare di Stabia, e oggi vive a Trieste. Da sud-ovest a nord-est, porta la napoletanità ovunque, anche quando dimentica dove ha messo le chiavi (che poi ritrova quando non servono più). Ha l’ autunno nelle vene. Pensa, sogna e scrive tra foglie che cadono e idee che germogliano. Scrive senza mai sapere dove mettere le cose, ma sa benissimo dove mettere le emozioni. È una scrittrice, ma anche una divoratrice di libri compulsiva, che racconta ciò che non si può dire ad alta voce.

Divulgatrice instancabile di vita semplice, momenti imperfetti e abbracci veri. Il suo primo romanzo

è un modo delicato per ricordare chi non c’è più, e per restare accanto a chi c’è ancora.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

