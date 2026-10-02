La Grande Orchestra Avion Travel arriva a Pescara con la Medit Orchestra

Stasera all’Auditorium Flaiano il concerto degli Avion Travel con l’orchestra diretta da Angelo Valori. Un progetto nato tre anni fa e portato sui palchi italiani.

Gli Avion Travel tornano a Pescara in una formazione allargata, insieme alla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. L’appuntamento con Grande Orchestra Avion Travel è per stasera alle 21.15 all’Auditorium Flaiano, per un concerto che mette insieme il repertorio della storica formazione casertana e il suono orchestrale della Medit. Il progetto, prodotto da Adrimusic – Centro Adriatico di Produzione Musica ETS, nasce dalla collaborazione avviata tre anni fa tra le due formazioni e proseguita con concerti in diverse città italiane.

La Grande Orchestra Avion Travel arriva a Pescara con la Medit Orchestra: appuntamento a stasera

Gli Avion Travel fanno parte della storia della canzone d’autore italiana dagli anni Ottanta. Dalla prima formazione casertana è nato un percorso nel quale si sono incontrati canzone, jazz, teatro e ricerca musicale, passando per album come Bellosguardo, Opplà e Finalmente fiori e arrivando nel 2000 alla vittoria del Festival di Sanremo con Sentimento. Sul palco di Pescara ci saranno Peppe Servillo, Peppe D’Argenzio, Ferruccio Spinetti, Mario Tronco e Mimì Ciaramella, insieme alla Medit Orchestra. La formula della Grande Orchestra nasce proprio dall’idea di rimettere il repertorio degli Avion Travel dentro un organico più ampio: l’orchestra non funziona come semplice accompagnamento, ma entra negli arrangiamenti e nella costruzione dei brani, dando una nuova dimensione a canzoni come Sentimento, Aria di te e L’amico magico.

La collaborazione con gli Avion Travel è uno dei progetti sviluppati negli ultimi anni dalla Medit Orchestra, formazione diretta da Angelo Valori che lavora sull’incontro tra strumenti della tradizione orchestrale e linguaggi contemporanei. Nei suoi cinque anni di attività ha realizzato oltre 300 concerti e lavorato, tra gli altri, con Dee Dee Bridgewater, The Manhattan Transfer, Take 6, Noa, Tony Hadley, Fabrizio Bosso, Malika Ayane, Morgan, Sergio Cammariere e Kurt Elling, che, nello Speciali Notti Jazz in onda lo scorso 25 settembre su RAI5, ha dichiarato: «Essere accompagnato dalla Medit Orchestra è una splendida opportunità… Sono molto soddisfatto del loro lavoro, hanno un suono meraviglioso». Lavoro riconosciuto anche nella capacità della MEDIT di aver costruito «una rotta originale tra il rigore classico e l’attitudine popular» e per cui lo scorso 19 settembre è stata assegnata la Targa “Quelli che cantano Fabrizio”, nell’ambito della XXV edizione del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica e patrocinata dalla Fondazione Fabrizio De André ETS.

La direzione della Grande Orchestra è affidata ad Angelo Valori, compositore, direttore d’orchestra e docente che nel corso della sua attività ha lavorato con artisti italiani e internazionali e ha fatto dell’incontro tra musicisti provenienti da esperienze diverse uno dei punti centrali del lavoro della Medit: «Questo è molto importante perché, soprattutto per i più giovani, avere la possibilità di uno scambio artistico con personalità di prestigio, segna e matura la propria formazione culturale. E, in una città come Pescara, supportare la cultura contemporanea fornisce elementi per immaginare il futuro».

Dopo il concerto pescarese, il progetto sarà il 3 ottobre al Teatro Duse di Bologna, per l’apertura della stagione musicale del teatro. I biglietti per il concerto del 2 ottobre sono disponibili al botteghino e sul circuito Ciaotickets: 22 euro compresa prevendita; ridotto studenti 16,50 euro compresa prevendita.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

