La Grande Orchestra Avion Travel arriva a Pescara con la Medit Orchestra
Stasera all’Auditorium Flaiano il concerto degli Avion Travel con l’orchestra diretta da Angelo Valori. Un progetto nato tre anni fa e portato sui palchi italiani.
Gli Avion Travel tornano a Pescara in una formazione allargata, insieme alla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. L’appuntamento con Grande Orchestra Avion Travel è per stasera alle 21.15 all’Auditorium Flaiano, per un concerto che mette insieme il repertorio della storica formazione casertana e il suono orchestrale della Medit. Il progetto, prodotto da Adrimusic – Centro Adriatico di Produzione Musica ETS, nasce dalla collaborazione avviata tre anni fa tra le due formazioni e proseguita con concerti in diverse città italiane.
La Grande Orchestra Avion Travel arriva a Pescara con la Medit Orchestra: appuntamento a stasera
Gli Avion Travel fanno parte della storia della canzone d’autore italiana dagli anni Ottanta. Dalla prima formazione casertana è nato un percorso nel quale si sono incontrati canzone, jazz, teatro e ricerca musicale, passando per album come Bellosguardo, Opplà e Finalmente fiori e arrivando nel 2000 alla vittoria del Festival di Sanremo con Sentimento. Sul palco di Pescara ci saranno Peppe Servillo, Peppe D’Argenzio, Ferruccio Spinetti, Mario Tronco e Mimì Ciaramella, insieme alla Medit Orchestra. La formula della Grande Orchestra nasce proprio dall’idea di rimettere il repertorio degli Avion Travel dentro un organico più ampio: l’orchestra non funziona come semplice accompagnamento, ma entra negli arrangiamenti e nella costruzione dei brani, dando una nuova dimensione a canzoni come Sentimento, Aria di te e L’amico magico.
La collaborazione con gli Avion Travel è uno dei progetti sviluppati negli ultimi anni dalla Medit Orchestra, formazione diretta da Angelo Valori che lavora sull’incontro tra strumenti della tradizione orchestrale e linguaggi contemporanei. Nei suoi cinque anni di attività ha realizzato oltre 300 concerti e lavorato, tra gli altri, con Dee Dee Bridgewater, The Manhattan Transfer, Take 6, Noa, Tony Hadley, Fabrizio Bosso, Malika Ayane, Morgan, Sergio Cammariere e Kurt Elling, che, nello Speciali Notti Jazz in onda lo scorso 25 settembre su RAI5, ha dichiarato: «Essere accompagnato dalla Medit Orchestra è una splendida opportunità… Sono molto soddisfatto del loro lavoro, hanno un suono meraviglioso». Lavoro riconosciuto anche nella capacità della MEDIT di aver costruito «una rotta originale tra il rigore classico e l’attitudine popular» e per cui lo scorso 19 settembre è stata assegnata la Targa “Quelli che cantano Fabrizio”, nell’ambito della XXV edizione del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica e patrocinata dalla Fondazione Fabrizio De André ETS.
La direzione della Grande Orchestra è affidata ad Angelo Valori, compositore, direttore d’orchestra e docente che nel corso della sua attività ha lavorato con artisti italiani e internazionali e ha fatto dell’incontro tra musicisti provenienti da esperienze diverse uno dei punti centrali del lavoro della Medit: «Questo è molto importante perché, soprattutto per i più giovani, avere la possibilità di uno scambio artistico con personalità di prestigio, segna e matura la propria formazione culturale. E, in una città come Pescara, supportare la cultura contemporanea fornisce elementi per immaginare il futuro».
Dopo il concerto pescarese, il progetto sarà il 3 ottobre al Teatro Duse di Bologna, per l’apertura della stagione musicale del teatro. I biglietti per il concerto del 2 ottobre sono disponibili al botteghino e sul circuito Ciaotickets: 22 euro compresa prevendita; ridotto studenti 16,50 euro compresa prevendita.