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Social, intelligenza artificiale e culto dell’immagine: il presente secondo Izine

DiMarco Vittoria

Set 30, 2026 #album, #Izine, #Musica sostenibile, #Nuovo

“Musica sostenibile” osserva una società sempre più esposta e tecnologica. Dieci canzoni per raccontare i cambiamenti senza rinunciare a uno sguardo personale.


La tecnologia come opportunità, ma anche come elemento capace di modificare profondamente abitudini, relazioni e percezione di sé. È uno dei temi principali di “Musica sostenibile”, primo album solista di Izine, uscito il 25 settembre 2026.

Il disco raccoglie dieci canzoni che affrontano il presente da prospettive differenti, mantenendo però un filo comune: la necessità di interrogarsi sul modo in cui la società sta cambiando.

Uno degli esempi più evidenti è “Maledetta IA”, brano dedicato all’intelligenza artificiale e al ruolo sempre più centrale che questa tecnologia sta assumendo nella vita quotidiana. Il punto di vista scelto non è semplicemente favorevole o contrario, ma si muove tra entusiasmo, timore e dipendenza.

Il tema dell’identità emerge invece in “L’importante è essere belli”, che guarda alla ricerca della perfezione estetica e alla pressione esercitata dall’immagine pubblica. In una società fortemente legata alla rappresentazione di sé, il brano mette a fuoco l’importanza crescente attribuita all’apparire.

Un discorso simile attraversa “L’uomo dell’anno”, canzone che riflette sul rapporto tra successo, esposizione sui social e bisogno di riconoscimento. La visibilità finisce così per diventare un parametro attraverso cui misurare il proprio valore personale.

A questi temi si affianca “Dinosauri”, che sposta l’attenzione su un altro rischio: quello di restare legati al passato e di non riuscire a confrontarsi realmente con i cambiamenti del presente.

Non manca però una dimensione più intima. “Aurora boreale” racconta i rapporti umani capaci di illuminare l’esistenza, mentre “Classe 85” recupera ricordi e atmosfere degli anni Novanta. In questo modo il disco evita di trasformarsi in un manifesto e conserva una dimensione narrativa personale.

Un dettaglio significativo riguarda inoltre la produzione del progetto: nel materiale di presentazione viene specificato che per la realizzazione del disco non è stata utilizzata intelligenza artificiale.

Una scelta che assume un valore particolare all’interno di un album che dedica proprio alla tecnologia uno dei suoi passaggi più espliciti.

Con “Musica sostenibile”, Izine costruisce così un racconto del presente in cui cambiamento tecnologico, pressione sociale e memoria personale si incontrano continuamente.

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Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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